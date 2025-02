Sơn LaÔng Nguyễn Văn Huân, 45 tuổi, trú tại thành phố Sơn La, tự đốt nhà mình sau khi cãi nhau với vợ, khiến ngọn lửa lan sang nhà hàng xóm.

0h ngày 28/2, ngọn lửa bùng phát từ căn nhà số 47 phố Trần Đăng Ninh, tổ 11, phường Quyết Tâm, nơi gia đình ông Huân sinh sống và kinh doanh dịch vụ In - Quảng cáo. Do có nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi tầng 1 và tầng 2 của căn nhà, đồng thời gây thiệt hại cho mặt tiền nhà số 45 kế bên.

Tự đốt nhà làm cháy lan sang hàng xóm Lửa bốc cháy ở hai ngôi nhà. Video: Sơn La

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Sơn La đã huy động 4 xe chữa cháy, một xe thang cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng Công an 113, Công an phường Quyết Tâm đến hiện trường. Sau khoảng một giờ nỗ lực, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Ông Huân bị Công an phường Quyết Tâm đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công Hoan

Việt An