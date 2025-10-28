Tự động hóa lịch hẹn giao hàng nhờ AI

MỹFourKites hỗ trợ US Cold Storage tự động hóa quy trình đặt lịch giao hàng, đạt 87% hiệu quả và 96% độ chính xác trong giai đoạn thử nghiệm.

Công ty công nghệ logistics FourKites vừa công bố United States Cold Storage (US Cold Storage) - nhà cung cấp dịch vụ logistics chuỗi lạnh hàng đầu nước Mỹ, ứng dụng trợ lý số AI mang tên "Alan" để tự động hóa việc đặt lịch giao và nhận hàng.

FourKites, chuyên phát triển giải pháp theo dõi chuỗi cung ứng theo thời gian thực và tối ưu logistics bằng trí tuệ nhân tạo, đã xây dựng Alan nhằm giảm khối lượng công việc thủ công và nâng cao độ chính xác trong lập lịch vận tải cho các doanh nghiệp có quy mô đội xe phức tạp.

United States Cold Storage (US Cold Storage) là nhà cung cấp logistics chuỗi lạnh hàng đầu nước Mỹ. Ảnh: US Cold Storage

Trong chương trình thử nghiệm kéo dài 8 tuần, US Cold Storage ghi nhận tỷ lệ tự động hóa thành công 87% và độ chính xác 96% khi xử lý hơn 600 chuyến hàng. Trợ lý AI Alan hoạt động liên tục 24/7, có khả năng quản lý đồng thời hơn 150 lịch hẹn, giúp nâng cao năng suất và giải phóng nhân viên khỏi các tác vụ lặp lại để tập trung vào dịch vụ khách hàng và chiến lược vận hành.

Khác với các hệ thống tự động hóa quy trình truyền thống vốn dựa vào kịch bản cố định, Alan có thể thích ứng linh hoạt với điều kiện lịch trình thay đổi, hoạt động trên email, website và hệ thống điện thoại. Công nghệ này được tích hợp vào mạng lưới logistics thời gian thực của FourKites, nơi xử lý hơn 3,2 triệu sự kiện chuỗi cung ứng mỗi ngày, giúp rút ngắn thời gian đặt lịch, giảm sai sót và cải thiện khả năng điều phối.

Trong giai đoạn đầu, US Cold Storage đã triển khai Alan tại 4 nhà bán lẻ lớn và nhanh chóng ghi nhận hiệu quả rõ rệt trong quản lý lịch hẹn. Dự án mở rộng từ quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai doanh nghiệp, vốn bắt đầu với các giải pháp theo dõi vận chuyển, nay được nâng cấp lên tự động hóa bằng AI tại 38 trung tâm kho lạnh trên toàn nước Mỹ.

"Ngay khi nghe FourKites giới thiệu về Alan, chúng tôi nhận thấy cơ hội để cải thiện hiệu quả và độ chính xác trong quy trình lập lịch", ông Keith Mowery, Phó chủ tịch điều hành phụ trách logistics và khu vực miền Tây của US Cold Storage, chia sẻ.

FourKites là công ty công nghệ logistics có trụ sở tại Mỹ, cung cấp nền tảng theo dõi chuỗi cung ứng thời gian thực và giải pháp tự động hóa bằng AI, phục vụ hàng nghìn doanh nghiệp toàn cầu.

United States Cold Storage (US Cold Storage) là nhà cung cấp logistics chuỗi lạnh hàng đầu nước Mỹ, quản lý 38 trung tâm kho lạnh. Doanh nghiệp chuyên lưu trữ, phân phối và vận chuyển hàng hóa cần kiểm soát nhiệt độ cho các lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và dược phẩm.

Gia Hân (Theo Fleet Owner)