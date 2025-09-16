Tự động hóa giúp Masan mở rộng mảng bán lẻ

Masan tự động hóa vận hành, tối ưu tài chính và cải thiện trải nghiệm người tiêu dùng qua nền tảng đặt hàng thông minh Winare, thúc đẩy mảng bán lẻ.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP 8% trong quý II/2025 và sức mua nội địa dần phục hồi, chuyển đổi số đang trở thành ưu tiên chiến lược của nhiều doanh nghiệp. Với Masan, công nghệ là công cụ hỗ trợ, đóng vai trò nền tảng trong việc tạo ra giá trị tài chính và nâng cao hiệu quả vận hành bền vững.

Công nghệ tạo đòn bẩy tăng trưởng bền vững

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Masan đã đặt "Go Digital" - chiến lược số hóa toàn diện như mảnh ghép cuối cùng trong chuyển đổi từ công ty hàng tiêu dùng nhanh thành nền tảng tích hợp tiêu dùng - bán lẻ - công nghệ. Ban lãnh đạo nhấn mạnh, chuyển đổi số không đơn thuần là triển khai công nghệ, mà là động lực chiến lược giúp tối ưu toàn diện chuỗi giá trị - từ hoạch định, sản xuất, phân phối đến bán lẻ và tương tác với người tiêu dùng trên quy mô lớn.

Bên trong nhà máy của Masan High-Tech Materials. Ảnh: Masan

Trong chiến lược số hóa toàn diện, Masan đặt mục tiêu rõ ràng: mỗi sáng kiến công nghệ cần tạo ra tác động cụ thể đến chi phí và lợi nhuận. Một trong những điểm nhấn tiêu biểu là Winare - nền tảng đặt hàng tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu thời gian thực. Hệ thống này thay thế quy trình thủ công truyền thống, giúp giảm sai sót, tiết kiệm công sức và tối ưu vận hành.

Winare góp phần giảm tải cho nhân viên tại cửa hàng, nâng cao độ chính xác trong phân bổ hàng hóa, đặc biệt là các ngành hàng tươi sống. Nền tảng cũng giúp quản lý tồn kho hiệu quả hơn, cải thiện khả năng cung ứng và hạn chế thất thoát. Theo đại diện doanh nghiệp, tại TP HCM, nơi có hơn 600 điểm bán lẻ, tỷ lệ hỏng hủy ở ngành thịt đã giảm gần 2% chỉ sau vài tháng áp dụng. Điều này tương đương với hàng chục tỷ đồng tiết kiệm mỗi tháng, đồng thời nâng cao hiệu quả tài chính toàn hệ thống.

Những kết quả đạt được cho thấy Masan không chỉ xem công nghệ là công cụ cải tiến quy trình, mà còn là đòn bẩy tăng trưởng. Ban lãnh đạo doanh nghiệp xác định, mỗi sáng kiến phải được đo lường bằng các chỉ số cụ thể như chi phí, doanh thu hoặc biên lợi nhuận, nhằm đảm bảo giá trị thiết thực và bền vững.

Khách hàng lựa chọn sản phẩm thịt mát của đơn vị. Ảnh: Masan

Mở rộng quy mô bán lẻ

Trong chiến lược dài hạn cho mảng bán lẻ, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 8.000 cửa hàng vào năm 2030. Để đạt quy mô lớn như vậy, tự động hóa được coi là điều kiện tiên quyết. Winare được triển khai trước tiên ở ngành hàng thịt ủ mát và các sản phẩm FMCG, sau đó mở rộng sang thực phẩm đông lạnh, hải sản, rau củ quả và thực phẩm chế biến sẵn.

Hệ thống này có khả năng đặt hàng chính xác tới từng đơn vị sản phẩm tại các cửa hàng, đồng thời cải thiện tỷ lệ hàng hóa hiện diện trên kệ từ mức khoảng 80% lên gần 90%. Việc nâng cao độ chính xác giúp tăng doanh thu, cải thiện trải nghiệm khách hàng, bởi hàng hóa có sẵn và đầy đủ luôn là một trong những yếu tố quyết định sự hài lòng trong mua sắm.

Dây chuyền sản xuất thịt ủ mát chuẩn Âu tại tổ hợp chế biến thịt MeatDeli tại Hà Nam. Ảnh: Masan

Đại diện Masan nhận định, sự cần thiết của các sáng kiến như Winare được đặt trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng. Người tiêu dùng có xu hướng thận trọng hơn trong chi tiêu, do lo ngại chi phí sinh hoạt và thuế quan ảnh hưởng đến thu nhập khả dụng. Kênh bán lẻ truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhưng thường xuyên điều chỉnh tồn kho, gây gián đoạn chuỗi phân phối. Trong khi đó, kênh hiện đại phát triển nhanh, song cũng kéo theo áp lực lớn về vận hành khi mỗi năm Masan mở thêm hàng trăm cửa hàng mới.

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số trở thành giải pháp giúp doanh nghiệp cân bằng giữa mục tiêu mở rộng và yêu cầu kiểm soát chi phí. Tự động hóa cho phép Masan mở rộng quy mô nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, đồng thời tạo ra những lợi thế cạnh tranh trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Thách thức và hành trình dài hạn

Tuy vậy, hành trình số hóa cũng đặt ra không ít thách thức. Chi phí đầu tư cho hạ tầng dữ liệu, phát triển mô hình AI và đào tạo nhân sự công nghệ là không nhỏ. Thay đổi thói quen vận hành và đồng bộ hóa quy trình mới đòi hỏi kế hoạch đào tạo bài bản và sự phối hợp từ nhiều phòng ban. Mặt khác, khi hệ thống vận hành phụ thuộc vào dữ liệu thời gian thực, yêu cầu về độ chính xác và an toàn thông tin ngày càng cao, đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục cập nhật và hoàn thiện nền tảng công nghệ.

Nhờ cách tiếp cận gắn công nghệ với hiệu quả tài chính cụ thể, Masan cải thiện rõ rệt trong hoạt động phân phối và bán lẻ hiện đại. Kết quả này cho thấy công nghệ không chỉ hỗ trợ tối ưu vận hành, còn đóng vai trò như đòn bẩy giúp doanh nghiệp thích ứng, tăng trưởng bền vững trong thị trường cạnh tranh.

Hoàng Đan