Bích Thảo (TP HCM) gọi video cho mẹ ở cách đó hàng trăm km để cùng xem livestream chọn mua những món đồ sắm Tết.

Thói quen này được Thảo duy trì nhiều năm nay, từ khi đi làm xa nhà, bởi không thể chở mẹ đi chợ Tết. “Dù cách xa, tôi vẫn cố gắng để cha mẹ cảm nhận sự đồng hành của các con, từ những hoạt động thường ngày đến bày biện dịp đầu năm mới”, Thảo nói. Còn với vợ chồng Mạnh Cường và Hương Giang (Gia Đình Truyền Hình), dịp cuối năm cả hai cố gắng hoàn thiện công việc thật nhanh, dành thời gian sắm sửa đào quất cho ông bà, cả nhà cùng nhau đi chợ hoa Tết, gói bánh chưng. Không riêng gì Thảo hay “Gia Đình Truyền Hình”, nhiều người con trưởng thành cho rằng Tết là dịp để thu xếp công việc trở về bên cha mẹ, bên cạnh những quan tâm thường ngày.

Gia đình lớn của Mạnh Cường và Hương Giang.

Cường và Giang đều xem sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh chăm sóc sức khỏe thể chất, hai vợ chồng tranh thủ thời gian đưa cha mẹ đi du lịch nhiều nơi, đi xem nhạc kịch… để tinh thần ông bà thoải mái hơn.

Với Gia Đình Truyền Hình, ngày Tết ý nghĩa nhất là giây phút đoàn viên gia đình.

Cường chia sẻ, mẹ anh là người ưa hoạt động, ngoài chăm cháu, bà còn tham gia công tác đoàn thể tại tổ dân phố. Tuy nhiên, Mạnh Cường không khỏi lo lắng trước những dấu hiệu suy giảm sức khoẻ của mẹ. “Ngày trước, hồi bọn mình mới sinh Cue Cam, bà còn bế được hai đứa hai tay nhưng gần đây, chân tay bà hay đau, nhanh mỏi, có lúc đau mỏi khắp người”, anh nói. Cường và Giang cũng cho biết ông bà ngoại Cue Cam rất thích, rất chăm chơi thể thao nhưng năm nay đã giảm bớt bởi triệu chứng đau cơ, mỏi gối khiến việc đón bóng khó khăn hơn. Dịp Tết, vợ chồng Gia Đình Truyền Hình thường chọn quà bổ sung sức khoẻ cho cha mẹ, như một lời gửi gắm rằng: “dù con có bận rộn hay có gia đình riêng thì lúc nào các con cũng hướng về bố mẹ và quan tâm đến bố mẹ nhiều nhất có thể”.

Phương Anh (27 tuổi, Hưng Yên) tốt nghiệp đại học rồi chuyển vào Đà Nẵng làm việc. Sống xa nhà, một trong những nỗi lo thường trực của cô là sức khỏe cha mẹ giảm sút dần theo thời gian. Cô vẫn còn nhớ năm trước, cha phải nằm viện do khó thở vì hen suyễn nhưng không kể với con gái vì sợ con lo lắng, ảnh hưởng đến công việc. Chỉ đến khi xuất viện về nhà rồi, ông bà mới nói cho cô hay. “Từ đó, mình cố gắng sắp xếp công việc để về nhà nhiều hơn, thường xuyên gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở cha mẹ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ và tập thể dục”, Phương Anh chia sẻ.

Sức khỏe cha mẹ suy giảm theo thời gian.

Không thể trực tiếp chăm sóc bữa ăn hay sinh hoạt hàng ngày, cô giúp cha mẹ lên thực đơn ăn uống và xây dựng lối sống lành mạnh. “Cha hay thức khuya xem TV, mẹ lớn tuổi nên ăn uống cũng kém hơn trước, chỉ gắp vài đũa là thôi nên mình cũng động viên cha mẹ bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, vận động nhẹ nhàng”, cô nói. Phương Anh cũng thường tìm những thông tin về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi tại các website bệnh viện hay các trang báo uy tín gửi cho ông bà xem hàng ngày. Trên hết, cô hiểu rằng cha mẹ ít khi chủ động chia sẻ về vấn đề sức khoẻ. Vì vậy, bên cạnh dinh dưỡng, thể chất thì chăm sóc đời sống tinh thần của cha mẹ cũng rất quan trọng. Cô thường tận dụng kỳ nghỉ đưa cha mẹ đi du lịch, giới thiệu những chương trình hay, khuyến khích bố mẹ tập các bài tập dưỡng sinh nhẹ nhàng. Những ngày này, Phương Anh đang đếm ngược từng ngày để chờ đến kỳ nghỉ Tết. Cô mua nhiều món đồ trang trí Tết, chuẩn bị thêm trong hành trang về quê những món quà chúc sức khỏe cho cha mẹ.

Phương Anh chọn thêm những quà chăm sóc sức khỏe

cho cha mẹ dịp Tết này.

Với mỗi người con, cha mẹ là điểm tựa vững chắc từ lúc nhỏ đến khi đã trưởng thành. Con cái đón nhận sự chăm sóc của cha mẹ một cách tự nhiên. Đến khi trở thành những ông bố bà mẹ, nhiều người con thêm thấu hiểu những hy sinh mà cha mẹ đã dành cho mình. Bích Thảo (TP HCM) chia sẻ, từ khi nuôi con, chị mới hiểu hết những vất vả của người làm cha mẹ. Những hôm thức vì con ốm, chị lại nghĩ ngày xưa cha mẹ cũng từng mất ngủ, bỏ dở công việc vì mình ốm đau bất chợt. “Thời gian qua đi, sức khỏe ba mẹ cũng không còn như trước. Ngày nhỏ mình được ba mẹ chăm sóc, giờ đây khi có con, mình thêm thấu hiểu tình yêu thương của ba mẹ từng dành cho mình, thôi thúc mình quan tâm ba mẹ nhiều hơn.”, chị Thảo chia sẻ.

Khi trở thành cha mẹ, những đứa con thêm thấu hiểu những hy sinh của cha mẹ dành cho mình.

Là cha mẹ của một cặp sinh đôi, Gia Đình Truyền hình cũng có chung suy nghĩ với chị Thảo. “Sau khi bọn mình trải qua một vài những vai trò, cột mốc giống như bố mẹ mình hồi trẻ, mình càng thấm thía hơn sự vất vả của bố mẹ”, cặp đôi cho biết. Từ những sự thấu hiểu ấy, nhiều người con quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cha mẹ bằng những hành động quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày: ăn uống, vận động và nghỉ ngơi. Trong đó, các giải pháp dinh dưỡng trở thành lựa chọn giúp người con an tâm hơn để chăm sóc cha mẹ lớn tuổi.

Quà bổ sung dinh dưỡng là cách nhiều người chọn để chăm sóc sức khỏe cha mẹ.

