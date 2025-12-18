Diễn viên Trung Quốc Từ Đông Đông, Doãn Tử Duy chụp hình cưới, chuẩn bị tổ chức hôn lễ đầu năm 2026.

Trên Sina, người đẹp Trùm Hương Cảng nói bộ ảnh phong cách đơn giản, cô không mặc nhiều bộ lễ phục. Doãn Tử Duy cầm máy ảnh ghi hình cô dâu để đưa vào album.

Từ Đông Đông và Doãn Tử Duy. Ảnh: Sina

Cặp sao tổ chức hôn lễ cho gia đình và bạn bè ở Cáp Nhĩ Tân ngày 26/2/2026. Họ chọn ngày này vì cách viết tháng, ngày 262 hài âm với câu "yêu rồi yêu rồi". Sau đó, vợ chồng làm tiệc cưới tại Hàng Châu hoặc Thượng Hải, mời đồng nghiệp và những người bạn không thể tới Cáp Nhĩ Tân.

Từ Đông Đông và Doãn Tử Duy bén duyên khi đóng chung Hợp đồng nam nữ năm 2017. Năm 2019, tài tử cầu hôn, được bạn gái đồng ý. Đông Đông từng nói Tử Duy đơn giản, lương thiện và luôn động viên, chiều chuộng cô. Sau khi đính ước, họ từng một vài lần chia tay song tái hợp.

Từ Đông Đông chụp ảnh cưới Từ Đông Đông và Doãn Tử Duy sửa soạn cưới. Video: Sina

Đông Đông 35 tuổi, đóng vai phụ trong nhiều phim như Dư tội, Giới văn phòng hoa lệ, Thần bài 3, Hải thượng vương, Trùm Hương Cảng, Thiên Long Bát Bộ 2021. Giai đoạn mới vào làng giải trí, được mệnh danh "bom sex" vì vẻ nóng bỏng trên nhiều phim điện ảnh lẫn đời thường.

Tử Duy hơn Từ Đông Đông 15 tuổi, gia nhập làng giải trí Hong Kong từ 1998. Anh góp mặt trong nhiều phim nổi tiếng, ăn khách như Câu chuyện cảnh sát 2004, Tinh Võ Trần Chân, Đoạt mệnh kim, Hàn chiến, Mỹ thiếu niên chi luyến.

Như Anh (theo Sina)