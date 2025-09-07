Tủ đồ triệu USD của 'Nữ hoàng RichTok'

Becca Bloom gây chú ý khi công khai đám cưới đắt đỏ với nhân viên công nghệ David Pownall, tại hồ Como, Italy, cuối tháng 8. Theo Vogue, hôn lễ diễn ra ở một biệt thự có chi phí thuê từ 100.000 đến 150.000 USD. New York Times nhận xét đây là một trong những đám cưới xa hoa nhất năm.
Khách mời được thưởng thức bữa tối tại một bàn tiệc điểm xuyết những ngọn nến hồng và xanh lá cây, bày biện theo phong cách tiệc dành cho Vương hậu Pháp Marie Antoinette.
Ở lễ cưới, cô diện ba bộ đầm, trong đó váy cưới chính của Oscar de la Renta họa tiết hoa mẫu đơn kết hợp trang sức Van Cleef và nhẫn cưới Tiffany Victoria.
Lễ cưới của Becca Bloom. Video: TikTok Becca Bloom
Theo Vogue, cô bắt đầu tham gia TikTok hồi tháng 1, hiện thu hút 4,3 triệu người theo dõi. Người đẹp gây sốt nhờ thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống của giới siêu giàu, các thiết kế xa xỉ cô sở hữu. Nhiều video của cô đạt hàng triệu lượt xem, khiến Becca được đặt biệt danh là Nữ hoàng RichTok (người giàu dùng TikTok). Cô được vinh danh trong danh sách 100 Nhà sáng tạo xuất sắc của tạp chí Time hồi tháng 7.
Hai bộ váy cưới còn lại là thiết kế hoa 3D của Oscar de la Renta và đầm Haute Couture của Chanel do Karl Lagerfeld thiết kế, nhấn bằng họa tiết kem ốc quế. Người đẹp kết hợp váy cùng giày cao gót René Caovilla, quai đính đá quý uốn lượn quanh mắt cá chân như một con rắn, gợi nhắc đến năm Tỵ.
Cô nói với Vogue: "Kem luôn là món khoái khẩu của tôi. Một trong những buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi kết thúc bằng việc ăn kem, uống cà phê".
Becca Bloom tên thật là Rebecca Ma, 25 tuổi, con gái của Simon Yiming Ma và Heidi Chou - những doanh nhân công nghệ và nhà đầu tư bất động sản người Trung Quốc. Cha mẹ cô thành lập công ty phần mềm Camelot Information Systems có trụ sở tại Bắc Kinh.
Hiện Becca làm việc trong ngành công nghệ tài chính. Cô đồng sáng lập Hearth Wireless Chargers - thương hiệu bộ sạc cho thiết bị iOS và Android.
Đời thường, Becca thường xuyên ăn mặc lộng lẫy với trang phục và phụ kiện lên tới vài chục nghìn USD. Trên trang cá nhân, cô thường đăng cảnh mua sắm các món đồ của Hermès, Chanel, Dior, Bulgari, Van Cleef & Arpels.
Becca từng đăng một video ghi lại cảnh cho chó cưng ăn bánh ngọt hạng sang, thu hút 13,7 triệu lượt xem với những ý kiến ngược chiều.
Becca có bộ sưu tập túi Chanel, trong đó có nhiều mẫu giống hệt nhau, chỉ khác màu. Cô thích các thiết kế nữ tính có màu sắc nổi bật, hướng tới phong cách đa dạng.
Trang phục khi đi nghỉ dưỡng của người đẹp ở biển Côte d’Azur với đầm Zimmermann, túi Lady Dior.
Cô phối đầm hoa cao cấp của Dolce & Gabbana, xách túi Kelly của Hermes.
Tủ đồ trang sức, đồng hồ của người đẹp với các thiết kế tinh xảo, như đồng hồ Bvlgari Tubogas Manchette High-Jewelry nạm hồng ngọc và kim cương, vòng Love của Cartier, đồng hồ Rolex.
Cô diện đầm Haute Couture của Valentino, xách túi Kelly khi đi ngắm hoàng hôn ở Riviera, vùng biển Địa Trung Hải.
Nhờ vóc dáng mảnh mai, cân đối cô có thể diện nhiều kiểu trang phục, trong đó có crop top, cut-out.
Sao Mai
Ảnh: Instagram Becca Bloom