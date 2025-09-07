Tủ đồ triệu USD của 'Nữ hoàng RichTok'

Becca Bloom gây chú ý khi công khai đám cưới đắt đỏ với nhân viên công nghệ David Pownall, tại hồ Como, Italy, cuối tháng 8. Theo Vogue, hôn lễ diễn ra ở một biệt thự có chi phí thuê từ 100.000 đến 150.000 USD. New York Times nhận xét đây là một trong những đám cưới xa hoa nhất năm.

Khách mời được thưởng thức bữa tối tại một bàn tiệc điểm xuyết những ngọn nến hồng và xanh lá cây, bày biện theo phong cách tiệc dành cho Vương hậu Pháp Marie Antoinette.

Ở lễ cưới, cô diện ba bộ đầm, trong đó váy cưới chính của Oscar de la Renta họa tiết hoa mẫu đơn kết hợp trang sức Van Cleef và nhẫn cưới Tiffany Victoria.