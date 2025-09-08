Tủ đồ hiệu xa xỉ của Lan Khuê

Hai năm nay, Lan Khuê được khen ngợi về gu mặc. Cô theo đuổi phong cách đường phố phóng khoáng, pha trộn giữa nổi loạn, unisex và thanh lịch. Người đẹp thường xuyên sử dụng đồ của các thương hiệu xa xỉ để trông sang hơn. Bên cạnh Dior, Lan Khuê còn là fan của Chanel. Cô từng xuống phố với nhiều thiết kế của nhà mốt này như áo tweed không tay, túi mini đeo chéo, dây chuyền, cài áo, vòng tay.