Tủ đồ hiệu của con trai Lệ Quyên

Sở thích thể thao ảnh hưởng đến gu mặc của Kỳ Anh. Cậu luôn chọn những bộ đồ rộng, đường cắt phóng khoáng và đơn giản để tiện vận động, như áo phông, sơ mi, quần bermuda, quần túi hộp. Lệ Quyên sắm cho con nhiều thiết kế đến từ các thương hiệu lớn trên thế giới như Fendi, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton.