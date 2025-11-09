Tủ đồ hiệu của con trai Lệ Quyên

Trên trang cá nhân, Lệ Quyên đăng hình ảnh trong chuyến du lịch châu Âu cùng con trai giữa tháng 10. Họ đến thăm nhiều nơi như Italy, Đức, Thụy Sĩ, Hungary, Czech. Lệ Quyên diện bốt Givenchy 65 triệu đồng, phối bộ bodysuit trắng, túi Hermes. Kỳ Anh khoác cardigan của Gucci với quần jeans và giày thể thao.
Kỳ Anh là con của Lệ Quyên và chồng cũ - doanh nhân Đức Huy. Ở tuổi 14, Kỳ Anh lớn bổng với chiều cao 1,74 m. Cậu đang học lớp 9 ở một trường quốc tế tại TP HCM.
Cậu diện tracksuit xám khi tới bờ sông Danube ở Budapest, phía xa là Toà nhà Quốc hội Hungary. Lệ Quyên cho biết từ nhỏ Kỳ Anh yêu thích thể thao, thường xuyên chơi bóng rổ, đạp xe, thỉnh thoảng bắn cung, chơi golf. Hàng tuần, cậu tập gym để phát triển cơ bắp và chiều cao.
Sở thích thể thao ảnh hưởng đến gu mặc của Kỳ Anh. Cậu luôn chọn những bộ đồ rộng, đường cắt phóng khoáng và đơn giản để tiện vận động, như áo phông, sơ mi, quần bermuda, quần túi hộp. Lệ Quyên sắm cho con nhiều thiết kế đến từ các thương hiệu lớn trên thế giới như Fendi, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton.
Con trai Lệ Quyên tạo dáng trước ống kính của mẹ.
Trong chuyến đi chơi nhân dịp sinh nhật hồi tháng 4, Kỳ Anh chọn áo phông đơn giản của Versace, phối quần jeans xám.
Trong chuyến đi chơi ở Mỹ mùa hè năm nay, cậu diện áo hoodie của Dolce & Gabbana và mốt kính thập niên 1970.
Cũng trong chuyến đi này, khi ngắm hoàng hôn bên sông, Kỳ Anh diện cả bộ màu trắng đồng điệu với mẹ, mang giày Louis Vuitton.
Tủ đồ của cậu còn có chiếc áo polo của Gucci lấy cảm hứng từ phong cách preppy.
Ngoài bộ đồ năng động, Kỳ Anh còn có một số kiểu áo đi theo phong cách thanh lịch như blazer để sử dụng trong những dịp trang trọng.
Mẹ con ca sĩ Lệ Quyên tới tiệc mừng thôi nôi của con gái vợ chồng Chi Bảo, Thùy Chang năm ngoái. Ca sĩ chọn đầm và giày của Versace, Kỳ Anh diện sơ mi xanh nhạt của Ralph Lauren, phối quần ống côn và sneakers.
Sao Mai
Ảnh, video: Lệ Quyên cung cấp