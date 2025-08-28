Tụ điểm mại dâm núp bóng massage ở Dung Quất

Quảng NgãiVăn Nam, 45 tuổi, chủ massage Dương Hồng, làm nhiều lớp cửa để tránh cảnh sát phát hiện, cho 11 nữ nhân viên "phục vụ đến Z" khi khách có nhu cầu.

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đột kích cơ sở massage Dương Hồng ở xã Vạn Tường (thuộc xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn cũ) do Hoàng Văn Nam, 45 tuổi, làm chủ, tối 27/8. Tại các phòng, công an bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Các nữ nhân viên của tụ điểm mại dâm núp bóng massage. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Cảnh sát sau đó lập biên bản, đưa những người liên quan về trụ sở lấy lời khai. Nam và Nguyễn Thị Sửu (40 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh, làm quản lý quán) bị tạm giữ.

Theo điều tra, cơ sở này có 11 nữ nhân viên, sẵn sàng phục vụ khách có nhu cầu mua dâm. Các cô gái giữ một phần tiền, còn lại nộp cho quản lý để đưa cho chủ cơ sở.

Cảnh sát đưa những người liên quan về trụ sở để lấy lời khai, tối 27/8. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

"Hoạt động mại dâm tại đây được tổ chức rất tinh vi, kín kẽ. Chủ tiệm và quản lý đã thông đồng, cho phép nữ nhân viên thỏa thuận bán dâm với khách", điều tra viên nói.

Xã Vạn Tường là nơi có Khu Kinh tế Dung Quất; có nhiều người lao động địa phương và các tỉnh thành khác làm việc ở các nhà máy, công ty lớn trong lĩnh vực công nghiệp nặng và chế biến dăm gỗ.

Phạm Linh