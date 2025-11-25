TCL đang hoạt động tại hơn 160 quốc gia, vùng lãnh thổ. Theo báo cáo của Omdia công bố giữa năm 2025, thương hiệu từ Trung Quốc giữ vị trí số một về thị phần TV miniLED (28,8%) và TV từ 85 inch trở lên (22,1%). Hãng cũng nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới ở các ngành điều hòa không khí, tủ lạnh.

Đại diện đơn vị cho biết, yếu tố tạo nên năng lực toàn cầu nằm ở khả năng tự chủ công nghệ, đổi mới và tầm nhìn bền vững. Trong đó, ba trung tâm sản xuất chiến lược được xem như "át chủ bài" trong tiến trình tự chủ công nghệ. Ba trung tâm này bao gồm: TCL CSOT - nhà máy sản xuất công nghệ hiển thị bán dẫn; nhà máy điều hòa và nhà máy sản xuất tủ lạnh.

Dải sản phẩm TV màn hình lớn của TCL, nổi bật với mẫu MicroLED 163 inch.

TCL có thế mạnh trong mảng hiển thị. Và nhà máy sản xuất công nghệ hiển thị bán dẫn CSOT được ví như "trái tim" của ngành công nghệ hiển thị. Mỗi năm, nhà máy này sản xuất hàng trăm triệu tấm nền cao cấp cho các thương hiệu điện tử tiêu dùng hàng đầu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như cho chính các dòng sản phẩm của hãng. Mỗi dây chuyền tại đây có trình độ tự động hóa và độ chính xác cao bậc nhất thế giới.

Gần đây, CSOT đã hoàn tất việc mua lại dây chuyền sản xuất LCD của LG và công bố Dự án T8 - nhà máy OLED in phun thế hệ 8.6 đặt tại Quảng Châu, với tổng vốn đầu tư lên tới 29,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4,1 tỷ USD).

Dự án được thiết kế với công suất 22.500 tấm nền mỗi tháng (kích thước 2.290x2.620 mm). T8 được xem là nhà máy OLED in phun quy mô lớn đầu tiên trên thế giới, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển công nghệ hiển thị thế hệ mới của TCL.

Khác với quy trình bay hơi chân không truyền thống của OLED, công nghệ in-jet cho phép phun mực hữu cơ RGB trực tiếp lên nền kính, tiết kiệm vật liệu và giảm chi phí sản xuất tới 15-20%.

Bên trong nhà máy sản xuất tấm nền CSOT cho hàng triệu thiết bị toàn cầu

Tại nhà máy điều hòa TCL, công nghệ sản xuất thông minh đóng vai trò cốt lõi trong việc đảm bảo chất lượng và hiệu suất vượt trội. Nhà máy tích hợp robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và đội ngũ kỹ thuật viên trình độ cao để tạo nên sự chính xác trong mọi công đoạn - từ lắp ráp tự động, kiểm định hiệu suất đến đo độ ồn và độ bền sản phẩm.

Hiện, TCL có 11 nhà máy sản xuất điều hòa trên toàn cầu với năng lực 38 triệu thiết bị mỗi năm. Thương hiệu cho biết mỗi nhà máy vận hành theo tiêu chuẩn công nghiệp 4.0, đa số khâu đều do dây chuyền, robot đảm nhận.

Được hỗ trợ bởi hơn 1.000 chuyên gia R&D, các nhà máy điều hòa tập trung nghiên cứu, phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ lõi như AI Sleep, AI Voice, AI Energy. Mục tiêu là giúp người dùng được tối ưu trải nghiệm, cải thiện giấc ngủ, bảo vệ sức khỏe, tiết kiệm điện năng khi sử dụng điều hòa dựa trên AI.

Nhà máy điều hòa ứng dụng robot, AI và hệ thống kiểm định tự động.

Trụ cột thứ ba của TCL là trung tâm sản xuất tủ lạnh với năng lực hơn 10 triệu thiết bị. Tại Trung Quốc, cơ sở của TCL là một trong những trung tâm sản xuất hiện đại nhất, được xác định như mắt xích trong hệ sinh thái thiết bị gia dụng toàn cầu.

Nhà máy giúp TCL 14 năm liên tiếp dẫn đầu xuất khẩu tủ lạnh của Trung Quốc. Năm 2022, nhà máy ghi nhận lợi nhuận ròng 424 triệu nhân dân tệ (khoảng 60 triệu USD), tăng hơn 630% so với cùng kỳ năm trước - mức cao nhất trong vòng một thập kỷ. Con số này phản ánh chiến lược tái cấu trúc toàn diện của TCL, tập trung vào tối ưu chuỗi cung ứng, tự động hóa thông minh và mở rộng quy mô sản xuất hiệu quả.

Về công nghệ, tủ lạnh TCL tập trung vào bốn trụ cột nhiệt độ, độ ẩm, từ tính và thanh lọc. Trọng tâm là hệ thống "Độ tươi từ phân tử" mang đến giải pháp bảo quản thực phẩm đa chiều, áp dụng công nghệ từ trường để ổn định hoạt động phân tử. Hệ thống này chuyển đổi các phân tử nước hỗn loạn thành trạng thái trật tự, khóa ẩm hiệu quả. Cơ chế làm mát bằng không khí mềm bao quanh đảm bảo làm mát nhanh chóng và đồng đều, duy trì độ chính xác nhiệt độ trong khoảng chênh lệch 0,1 độ C.

Bên trong nhà máy sản xuất tủ lạnh TCL.

TCL duy trì lợi thế cạnh tranh nhờ mô hình R&D tích hợp toàn diện và chiến lược đổi mới. Năm 2024, doanh thu của tập đoàn gần 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 43,4 tỷ USD). Doanh nghiệp có 130.000 nhân viên, 43 trung tâm R&D và 32 cơ sở sản xuất tại 160 quốc gia.

Chỉ riêng mảng hiển thị - thế mạnh của hãng, mỗi năm, tập đoàn tái đầu tư phần lớn doanh thu cho nghiên cứu các công nghệ tiên tiến như SQD-Mini LED, QD-Mini LED, RGB và OLED, nhằm tạo ra những sản phẩm có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và độ bền tối ưu.

Mô hình nghiên cứu - sản xuất khép kín giúp hãng rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến thị trường, nhanh chóng thương mại hóa các nghiên cứu công nghệ.

Bên cạnh mảng điện tử tiêu dùng, TCL còn mở rộng sang màn hình ôtô, hiển thị thương mại và thiết bị AR/VR. Để tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đơn vị theo đuổi chiến lược "toàn cầu hóa kết hợp bản địa hóa". Theo đó, ngoài mạng lưới sản xuất tại Trung Quốc, đơn vị có nhà máy tại Việt Nam, Mexico, Ba Lan và Ấn Độ, cùng các trung tâm R&D đặt tại Trung Quốc, Mỹ và châu Âu. Đơn vị cho biết việc mở rộng thể hiện tầm nhìn trong việc kiến tạo trải nghiệm và lối sống thông minh cho tương lai.

Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng của TCL.

Ông lớn công nghệ Trung Quốc còn tăng cường hiện diện thông qua việc trở thành nhà tài trợ cho Olympic và Paralympic đến năm 2032. Olympic là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, tiếp cận hàng tỷ lượt xem trên thế giới. Thông qua đó, hãng công nghệ kỳ vọng giới thiệu những thiết bị - công nghệ mới, tạo điểm chạm để kết nối người dùng toàn cầu.

Trong chiến lược quốc tế, Việt Nam đóng vai trò như mắt xích quan trọng. Theo đánh giá, với dân số hơn 100 triệu cùng sự nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ mới, Việt Nam có nhu cầu cao về thiết bị gia dụng thông minh.

Tập đoàn này hiện có 4 cơ sở sản xuất ở tỉnh Bình Dương (cũ) và Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư lũy kế đạt 310 triệu USD. Họ dự kiến tăng vốn đầu tư lên 590 triệu USD vào 2027. Năm ngoái, doanh thu của tập đoàn tại Việt Nam trên 1,2 tỷ USD (tăng 11,9%), giá trị sản xuất đạt 1,35 tỷ USD (tăng 14,6%).

Bên trong các cơ sở sản xuất, nghiên cứu của TCL.

Ông Zuo Bo, Tổng giám đốc Trung tâm vận hành Sản phẩm toàn cầu, Phó tổng giám đốc TCL Pan-smart Screen BU cho biết đơn vị đang mở rộng danh mục sản phẩm từ TV, điều hòa sang máy giặt, tủ lạnh, loa soundbar và các giải pháp điện gia dụng tại Việt Nam. "Chúng tôi hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu được người tiêu dùng Việt yêu thích nhất", đại diện đơn vị nói.

Trọng tâm trong kế hoạch tại Việt Nam là đẩy mạnh chiến lược bản địa hóa thông qua hợp tác cùng đại sứ thương hiệu Việt, liên kết với các phim bom tấn quốc tế, ra mắt sản phẩm mới và triển khai các chiến dịch marketing sáng tạo. Theo đơn vị, các hoạt động này đã được triển khai trong năm 2025 và ghi nhận mức nhận diện thương hiệu tăng vượt bậc so với các năm trước. Tiền đề này giúp duy trì chiến lược trong giai đoạn đến 2030.

Ông Zhang Guorong, Tổng giám đốc Khối kinh doanh châu Á - Thái Bình Dương nhấn mạnh Việt Nam không chỉ là thị trường trọng điểm, đồng thời là điểm khởi đầu cho hành trình toàn cầu hóa của TCL. "Năm nay đánh dấu 26 năm TCL đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền vững và phát triển song hành", vị đại diện nói.