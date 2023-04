Từ chối nhận tiền lẻ của khách hàng có vi phạm pháp luật không?

Khi mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị tôi thường được trả lại số tiền lẻ còn thừa mệnh giá 200, 500 đồng.

Tuy nhiên, số tiền lẻ này tôi chỉ có thể thanh toán tại các cửa hàng trên, còn đi chợ hay trả tiền gửi xe đều bị từ chối. Hành vi từ chối nhận tiền lẻ có vi phạm pháp luật không, nếu có thì bị xử lý thế nào?

Độc giả Thu Nguyệt

Luật sư tư vấn

Khoản 3 Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 cấm hành vi từ chối nhận, lưu hành đồng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông do Ngân hàng Nhà nước phát hành.

Khoản 4 Điều 3 Quyết định 130/2003/QĐ-TTg cũng quy định nghiêm cấm đối với hành vi từ chối nhận, lưu hành đồng tiền do Ngân hàng Nhà nước phát hành trong lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, việc từ chối nhận tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông do Ngân hàng Nhà nước phát hành trong lãnh thổ Việt Nam là một trong các hành vi bị cấm, vi phạm pháp luật.

Tại Điều 3 Thông tư 25/2013/TT-NHNN quy định, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là các loại tiền giấy (tiền cotton và tiền polymer), tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành, đang lưu hành nhưng bị rách nát, hư hỏng hay biến dạng theo quy định về tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Theo đó, Điều 4 Thông tư 25/2013/TT-NHNN quy định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông gồm: tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông (nhóm nguyên nhân khách quan); tiền rách nát, hư hỏng do quá trình bảo quản (nhóm nguyên nhân chủ quan); tiền bị lỗi kỹ thuật do quá trình in, đúc của nhà sản xuất như giấy in bị gấp nếp làm mất hình ảnh hoặc mất màu in, lấm bẩn mực in và các lỗi khác trong khâu in, đúc.

Nghị định 40/2012/NĐ-CP quy định, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông sẽ được Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước tổ chức thu, đổi tiền theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, tiền với mệnh giá 200 đồng, 500 đồng vẫn đang được lưu hành do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư 25/2013/TT-NHNN thì đủ tiêu chuẩn.

Hành vi từ chối nhận, lưu hành đồng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông và Ngân hàng Nhà nước không có chủ trương thu hồi là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều cấm trong Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, pháp luật chưa có chế tài xử phạt về hành vi này.

Luật sư Võ Đan Mạch

Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha