Từ chối nhận cha sau 23 năm xa cách

Trung QuốcBên gối ông Song là những bức tranh con trai vẽ ngày bé, nhưng người con ở Đài Loan từ chối sang lo hậu sự vì cho rằng cha đã bỏ rơi mình.

Ông Song, 57 tuổi, người Đài Loan sang làm việc tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, được phát hiện tử vong tại căn hộ thuê hôm 8/11. Thi thể ông hiện được bảo quản tại nhà tang lễ địa phương nhưng chưa thể hỏa táng do vướng mắc thủ tục pháp lý.

Đại diện Quỹ Happy Heaven, tổ chức hỗ trợ người Đài Loan tử vong ở nước ngoài, cho biết đã liên hệ được với vợ cũ và con trai ông Song. Quỹ đề xuất các phương án hỗ trợ như hỏa táng tại đại lục rồi đưa tro cốt hồi hương, hoặc gia đình chỉ cần ký giấy ủy quyền cho đơn vị chuyên trách xử lý.

Tuy nhiên, con trai ông Song kiên quyết từ chối sang đại lục. Người này cho biết đã "mất liên lạc với cha 23 năm" nên không muốn can dự hay chịu trách nhiệm với người đã khuất.

Theo quy định, việc xử lý thi thể công dân Đài Loan tử vong ở nước ngoài bắt buộc phải có xác nhận của người thân trực hệ. Các tổ chức xã hội không có quyền quyết định thay. Nếu gia đình kiên quyết từ chối, sau thời gian quy định, chính quyền sở tại buộc phải xử lý thi thể theo diện "vô thừa nhận".

Trái ngược với sự lạnh lùng của người con, một người bạn của ông Song tại Hạ Môn tiết lộ sự thật khác. Người này cho biết ông Song sống một mình, không đi bước nữa và vẫn đều đặn gửi tiền về cho vợ con từ năm 2005. Việc chu cấp chỉ mới dừng lại gần đây khi sức khỏe ông suy yếu.

Khi dọn dẹp di vật tại căn hộ thuê, người bạn tìm thấy một bức ảnh gia đình ba người và những bức vẽ nguệch ngoạc thời thơ ấu của con trai được ông Song đặt trân trọng ngay cạnh gối ngủ.

"Ông ấy chưa bao giờ bỏ rơi gia đình trong tâm tưởng, chỉ là không biết cách vượt qua rào cản thực tế để trở về", người bạn nói.

Hiện, Quỹ Happy Heaven vẫn đang nỗ lực thuyết phục gia đình và làm việc với nhà tang lễ Hạ Môn để tìm giải pháp, tránh để người đàn ông 57 tuổi phải ra đi trong cảnh không người thừa nhận.

Nhật Minh (Theo Ettoday)