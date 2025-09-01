'Tử chiến trên không' cùng loạt phim Việt ra rạp tháng 9

"Tử chiến trên không" về vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam, "Phá đám: Sinh nhật mẹ", "Cô dâu ma" cạnh tranh phòng vé trong nước tháng 9.

Trong tháng 9, màn ảnh Việt trở nên sôi động khi bốn tác phẩm nội địa cùng ra rạp. Tử chiến trên không gây chú ý với cốt truyện lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam, còn Phá đám: Sinh nhật mẹ mang màu sắc hài hước, xoay quanh câu chuyện gia đình. Cô dâu ma và Khế ước bán dâu cùng khai thác yếu tố kinh dị, tâm lý.

Tử chiến trên không

Teaser "Tử chiến trên không" Teaser "Tử chiến trên không". Video: Galaxy Studio

Khởi chiếu: 19/9

Thể loại: Hành động, giật gân

Tác phẩm do Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp Galaxy Studio sản xuất, đạo diễn Hàm Trần thực hiện. Nội dung xoay quanh cuộc tấn công của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa đóng) cầm đầu, cùng đồng bọn gồm Tí (Võ Điền Gia Huy), Sửu (Bảo Định), Dần (Ray Nguyễn). Để cướp một máy bay dân dụng, chúng khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn nhằm tẩu thoát ra nước ngoài. Một tổ bay gần 10 người - gồm hai tiếp viên (Kaity Nguyễn và Trâm Anh đóng) - phải chống cự nhóm tội phạm, đảm bảo an toàn cho hành khách suốt chuyến bay.

Cảnh phim "Tử chiến trên không". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Phá đám: Sinh nhật mẹ

Trailer phim "Phá đám sinh nhật mẹ" Trailer "Phá đám: Sinh nhật mẹ". Video: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 5/9

Thể loại: Gia đình, chính kịch

Phim do Nguyễn Thanh Bình (còn gọi là Bình Bồng Bột) biên kịch và giám chế, xoay quanh một gia đình thành thị, áp lực thành công đè nặng lên từng thế hệ. Biến cố diễn ra vào sinh nhật của người mẹ, khi các thành viên trong nhà bộc lộ những xung đột, mâu thuẫn sau nhiều năm giấu kín. Phim gửi gắm thông điệp: Đừng để lúc bạn thực sự hiểu mẹ mình là khi quá muộn. Dàn diễn viên có sự tham gia của nghệ sĩ Ái Như, Thành Hội, Hữu Châu, Hồng Ánh, Trần Kim Hải, Tín Nguyễn và Samuel An.

Cô dâu ma

Teaser "Cô dâu ma" Teaser "Cô dâu ma". Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+). Video: V Pictures

Khởi chiếu: 5/9

Thể loại: Kinh dị

Dự án hợp tác Việt - Thái, do Lee Thongkham đạo diễn, ban đầu dự kiến khởi chiếu vào ngày 29/8, song thay đổi lịch phát hành sang đầu tháng 9 để hoàn thiện bản dựng phim chính thức. Câu chuyện về Rima Thanh Vy vào vai Yến, đến Thái Lan ra mắt gia đình của vị hôn phu giàu tên Bank (JJ Krissanapoom đóng). Cô chạm trán một hồn ma cô dâu, dần khám phá nhiều bí mật đen tối của nhà chồng. Yến nhận ra cuộc sống giới thượng lưu nơi đây không chỉ hào nhoáng mà còn chứa nhiều góc khuất.

Khế ước bán dâu

Teaser "Khế ước bán dâu" - ra rạp ngày 12/9 Teaser "Khế ước bán dâu". Video: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 12/9

Thể loại: Kinh dị

Phim của đạo diễn Lê Văn Kiệt, xoay quanh Nguyễn Thị Nhài (Lâm Thanh Mỹ) - thiếu nữ vùng sơn cước phía Bắc. Cô làm vợ lẽ cho Vũ Thế Định (Hữu Vi) - con của gia tộc họ Vũ. Sau buổi đưa dâu, Nhài được giao trọng trách "sinh con trai để gánh vác đại nghiệp". Biến cố xảy đến khi cô vô tình bị cuốn vào một khế ước với quỷ dữ.

Em xinh tinh quái

Teaser 'Em xinh tinh quái' Teaser "Em xinh tinh quái". Video: CJ ENM

Khởi chiếu: 5/9

Thể loại: Hài, kinh dị

Tác phẩm do đạo diễn Hàn Lee Sang Geun thực hiện, xoay quanh mối quan hệ giữa cô gái Sun Ji (Yoona) và Gil Gu (Ahn Bo Hyun) đang thất nghiệp. Trong quá trình tìm hiểu, chàng trai phát hiện Sun Ji là người bình thường vào ban ngày, nhưng buổi tối lại bị chi phối bởi thế lực bí ẩn. Khi chăm sóc bạn gái, Gil Gu dần bị cuốn vào câu chuyện vượt ngoài dự đoán.

The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng

Trailer 'The Conjuring: Last Rites' Trailer "The Conjuring: Last Rites". Video: Warner Bros.

Khởi chiếu: 12/9

Thể loại: Kinh dị

Phim do Michael Chaves đạo diễn, theo chân vợ chồng nhà Warren giải mã bí ẩn của gia đình Smurl, những người bị ác quỷ quấy nhiễu suốt hơn một thập niên. Khi tiến hành trừ tà, họ phát hiện thế lực hắc ám này không chỉ đeo bám gia đình Smurl mà còn hướng đến Judy - con gái của Ed và Lorraine Warren, mở ra trận chiến tâm linh.

The Long Walk (Trăm dặm tử thần)

Poster "The Long Walk" (Trăm dặm tử thần). Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (18+). Ảnh: CGV

Khởi chiếu: 19/9

Thể loại: Kinh dị

Tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết nổi tiếng của Stephen King (dưới bút danh Richard Bachman), xoay quanh trò chơi sinh tồn khắc nghiệt lấy bối cảnh ở Mỹ. Hàng trăm chàng trai tuổi thiếu niên được tuyển chọn tham gia một cuộc đi bộ đường dài hàng trăm dặm với tốc độ nhất định. Nếu giảm tốc hoặc dừng lại quá ba lần, người chơi sẽ bị lực lượng giám sát bắn chết. Nhân vật chính Ray Garraty cùng những người bạn đối mặt đói khát, suy sụp tinh thần.

One Battle After Another (Trận chiến sau trận chiến)

Trailer 'One Battle After Another' Trailer "One Battle After Another". Video: Warner Bros.

Khởi chiếu: 26/9

Thể loại: Hành động, giật gân

Phim của đạo diễn Paul Thomas Anderson lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Vineland (1990) của Thomas Pynchon. Tài tử Leonardo DiCapri hóa thân nhân vật Bob Ferguson, từng là thành viên của một tổ chức tên French 75. Nhiều năm sau, cô con gái Willa (Chase Infiniti) bất ngờ bị bắt cóc. Những người trong tổ chức hợp tác để giúp Bob tìm lại con gái, từ đó chạm trán những kẻ thù cũ.

Bebefinn phim điện ảnh: Lạc vào xứ sở Pinkfong diệu kỳ

Trailer 'Bebefinn phim điện ảnh: Lạc vào xứ sở Pinkfong diệu kỳ' Trailer "Bebefinn phim điện ảnh: Lạc vào xứ sở Pinkfong diệu kỳ". Video: CGV

Khởi chiếu: 5/9

Thể loại: Hoạt hình

Tác phẩm kể về cậu bé Finn vô tình lạc tới một thế giới diệu kỳ sau khi vẫy chiếc đũa sao của Pinkfong. Trong khi Finn mải mê khám phá, hai anh chị Bora, Brody cùng Pinkfong tìm cách giải cứu em. Quá trình thêm căng thẳng khi chiếc máy tính bảng sắp cạn pin, đẩy các nhân vật vào tình thế chạy đua với thời gian.

Gabby's Dollhouse: The Movie (Nhà búp bê của Gabby)

Trailer 'Gabby's Dollhouse' bản người đóng Trailer "Gabby's Dollhouse" bản người đóng. Video: Universal Pictures

Khởi chiếu: 26/9

Thể loại: Hoạt hình, phiêu lưu

Phim dựa trên loạt phim Gabby's Dollhouse của Netflix, do đạo diễn Ryan Crego thực hiện. Nội dung về quá trình Gabby cùng bà ngoại Gigi đến xứ sở thần tiên Cat Francisco. Biến cố xảy ra khi ngôi nhà búp bê của nữ chính rơi vào tay bà mèo lập dị Vera, mở ra cuộc phiêu lưu đoàn tụ với những chú mèo.

Quế Chi