Tự chỉ chỗ chôn xác bạn tình sau 15 năm giấu tội lỗi

Anh15 năm sau khi Izabela Zablocka mất tích, người tình của cô bất ngờ viết email cho cảnh sát tiết lộ chỗ chôn xác.

Tại phiên tòa xét xử bắt đầu ngày 22/1, Anna Podedworna, 40 tuổi, không nhận tội giết Izabela Zablocka dù tự chỉ chỗ chôn xác cho cảnh sát.

Theo hồ sơ, Izabela từng kết hôn năm 20 tuổi, có một con gái, nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài. Sau khi ly thân, Izabela có quan hệ tình cảm với Anna. Do kinh tế khó khăn, họ chuyển từ quê hương Ba Lan đến Anh tìm việc làm vào năm 2009, sống tại căn nhà liền kề trên phố Princes ở Derby vào năm 2010.

Ngày 28/8/2010, Izabela gọi điện cho mẹ như thường lệ. Nhưng sau cuộc điện thoại này, gia đình không bao giờ gặp lại hay nghe tin tức gì từ Izabela nữa.

Công tố viên cáo buộc sau cuộc gọi, Izabela đã bị Anna sát hại, phân xác và chôn ở vườn sau, trải lớp bê tông lên trên.

"Hành vi che đậy sau vụ giết người của bị cáo bao gồm một loạt hành động có chủ đích, được tính toán kỹ lưỡng, tàn bạo và mất nhiều thời gian để thực hiện", công tố viên Gordon Aspden nói trước Tòa Đại hình Derby.

Dù chưa rõ lý do Izabela bị sát hại, bên công tố nói "có bằng chứng về sự nghi ngờ, ghen tuông và mâu thuẫn" giữa cặp đồng tính nữ, mô tả mối quan hệ của họ "đầy sóng gió và hỗn loạn".

Izabela Zablocka từng muốn phẫu thuật chuyển đổi giới tính nhưng không có tiền. Ảnh: Derbyshire Constabulary

Gia đình báo cáo Izabela mất tích với cảnh sát Anh vào tháng 11/2010, sau đó báo cáo với cảnh sát Ba Lan vào tháng 1/2011. Khi cảnh sát liên hệ, Anna nói rằng không gặp Izabela kể từ tháng 8/2010.

Năm 2024, con gái Izabela nhờ tổ chức Missing for Years của Ba Lan hỗ trợ liên hệ với Anna thông qua Facebook. Một lần nữa, Anna khẳng định không biết Izabela đang ở đâu và không biết chuyện gì đã xảy ra với cô.

Tháng 5/2025, Rafal Zalewski, nhà báo truyền hình người Ba Lan, đến Anh để phỏng vấn Anna ngay tại nhà ở Derby. Công tố viên Aspden cho rằng điều này trở thành bước ngoặt của vụ án khi áp lực ngày càng gia tăng đã khiến Anna "suy sụp".

Ngay sau đó, Anna gửi email cho cảnh sát vào ngày 21/5/2025 nói muốn cung cấp bằng chứng. Ba ngày sau, cô ta nói với các sĩ quan rằng họ sẽ tìm thấy thi thể Izabela được chôn trong khu vườn trên phố Princes. Cô ta thừa nhận đã giết Izabela.

Tuy nhiên, khi ra tòa, Anna tuyên bố Izabela chết vì "tai nạn" trong cuộc đối đầu bạo lực giữa hai người, cô ta chỉ tự vệ. Bên công tố lập luận rằng lời bào chữa này chỉ là một lời nói dối khác của bị cáo nhằm che giấu tội lỗi.

Cảnh sát tìm thấy hài cốt của Izabela vào ngày 1/6/2025. Khám nghiệm tử thi không thể xác định được nguyên nhân tử vong do tình trạng của thi thể.

Thi thể Izabela Zablocka được tìm thấy ở vườn sau một ngôi nhà trên phố Princes, thành phố Derby. Ảnh: BBC

Ngày 5/6/2025, Anna bị buộc tội giết người, cản trở việc được chôn cất hợp pháp của nạn nhân và làm sai lệch tiến trình tư pháp trong khoảng thời gian từ tháng 8/2010 đến tháng 6/2025.

Theo công tố viên, trong 15 năm sau cái chết của Izabela, Anna "tiếp tục sống như thể không có chuyện gì xảy ra", quan hệ tình cảm với một người đàn ông địa phương và có hai con.

Phiên tòa xét xử Anna dự kiến kéo dài khoảng bốn tuần.

Tuệ Anh (theo BBC, Independent)