Từ cậu bé nhặt ve chai thành người kế nhiệm Warren Buffett

Greg Abel, người kế nhiệm vị trí CEO Berkshire Hathaway từ tỷ phú Warren Buffett, có tuổi thơ bình dân, cần mẫn kiếm tiền bằng nhặt ve chai.

Từ 2026, tỷ phú Warren Buffett rời ghế CEO Berkshire Hathaway ở tuổi 96. Người kế nhiệm ông là Greg Abel, 64 tuổi. Tân CEO sẽ điều hành tập đoàn có vốn hóa 1.080 tỷ USD, với 381,7 tỷ USD tiền mặt tính đến cuối tháng 9/2025.

Nhiều năm trước, giới đầu tư liên tục thúc giục Buffett tiết lộ ai sẽ kế nhiệm lãnh đạo Berkshire Hathaway, khi "Nhà tiên tri xứ Omaha" sắp nghỉ hưu. Tin đồn xoay quanh không ít cái tên, nhưng cuối cùng Abel đã được chỉ định vào 2025.

"Greg Abel đã vượt xa những kỳ vọng rất cao mà tôi đặt ra khi lần đầu nghĩ rằng ông ấy nên được chọn để trở thành CEO tiếp theo của Berkshire", tỷ phú Buffett viết trong bức thư cuối cùng gửi cổ đông năm ngoái.

Ông Greg Abel tại Đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway tại Omaha, Nebraska, Mỹ ngày 3/5/2024. Ảnh: Reuters

Theo Fortune, Abel có hành trình đi đến một trong những vị trí đáng mơ ước nhất giới kinh doanh Mỹ từ khởi đầu rất bình dân. Ông "bước vào thương trường" từ khi còn nhỏ, bằng việc thu gom, rửa sạch và đem đổi các chai nước ngọt rỗng, để kiếm 5 cent mỗi chai.

Để tối đa hóa doanh thu, ông thậm chí còn tính toán lộ trình đạp xe từ trường về nhà sao cho nhặt được nhiều chai nhất có thể. Trung bình mỗi chuyến, ông gom được 5 chai và tích 20 chai mỗi tuần, tương đương 1 USD thời bấy giờ.

Ngoài "nghề ve chai", Abel còn đạp xe phát tờ rơi quảng cáo quanh khu phố ở quê nhà Edmonton (Canada), nhận thù lao 0,25 cent cho mỗi lần phát. Suốt những năm trung học, ông tiếp tục làm đủ nghề tay trái, đơn cử như nạp bình chữa cháy cho công ty nơi cha ông làm việc.

Sau khi ông tốt nghiệp Đại học Alberta (Canada) năm 1984, ông bắt đầu trải nghiệm môi trường doanh nghiệp thực thụ. Abel gia nhập hãng kiểm toán PwC, rồi rời quê nhà Canada để đến làm việc tại văn phòng ở San Francisco (Mỹ). Tại đây, ông phụ trách khách hàng là công ty địa nhiệt CalEnergy.

Không lâu sau, Abel rời PwC để gia nhập CalEnergy với vai trò kiểm toán viên, rồi từng bước xây dựng công ty thành tập đoàn toàn cầu với hàng chục nghìn nhân viên, theo Hiệp hội Horatio Alger. Từ năm 1992 đến 2008, ông giữ nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao trước khi trở thành CEO kiêm Chủ tịch [UNK].

Chính trong giai đoạn này, Abel có bước ngoặt lớn, đưa ông vào "quỹ đạo" của Berkshire Hathaway. Tháng 10/1999, Berkshire tuyên bố mua cổ phần chi phối tại CalEnergy, sau đó đổi tên thành MidAmerican.

MidAmerican dần được chuyển đổi thành Berkshire Hathaway Energy. Abel giữ vai trò CEO kiêm chủ tịch điều hành công ty này từ 2008 đến 2018, rồi được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch phụ trách mảng phi bảo hiểm Berkshire Hathaway. Dịp đó, ông nhận gói thù lao 20 triệu USD khi thăng chức.

Những năm qua, Abel đã chứng minh là người kế nhiệm xứng đáng của huyền thoại Buffett - người đã lèo lái tập đoàn nghìn tỷ USD suốt sáu thập kỷ. "Ông ấy hiểu nhiều mảng kinh doanh lẫn đội ngũ tốt hơn cả tôi và học hỏi rất nhanh về những vấn đề mà nhiều CEO thậm chí không bao giờ nghĩ tới", Buffett nhận xét.

Theo giới đầu tư, Greg Abel tiếp quản ghế CEO vào thời điểm nhạy cảm đối với công ty. Cổ phiếu Berkshire hoạt động kém hơn chỉ số chuẩn S&P 500 trong năm 2025. Tỷ phú Buffett cũng cho rằng rất khó để tìm được thương vụ mua lại có khả năng "tạo ra sự thay đổi đáng kể" cho tập đoàn.

Berkshire đã và đang giảm dần cổ phần trong các khoản đầu tư lâu năm như Apple và Bank of America. Chính lượng tiền mặt khổng lồ đang tích lũy cũng khiến một số nhà đầu tư lo ngại. Ngoài ra, di sản Warren Buffett để lại là áp lực không nhỏ.

Theo Reuters, tập đoàn giờ đây phải bảo vệ thành tích 6 thập kỷ qua mà không có kiến trúc sư trưởng, người đã định hình lại hoạt động đầu tư hiện đại và biến công ty từ một doanh nghiệp dệt may đang khó khăn thành gã khổng lồ nghìn tỷ USD. "Thật khó để tưởng tượng rằng tập đoàn sẽ nhận được sự hâm mộ cuồng nhiệt như trước", Brian Jacobsen, Kinh tế trưởng tại Annex Wealth Management, bình luận.

Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) hôm 6/1, Tân CEO Berkshire Hathaway được nâng mức lương tiền mặt hằng năm lên 25 triệu USD. Quyết định này có hiệu lực ngay cùng ngày. Trước đó, ở vị trí Phó chủ tịch, ông nhận lương 21 triệu USD trong năm 2024, cùng 17.250 USD tiền thù lao khác.

Như vậy, mức lương mới của Greg Abel gấp 250 lần lương mà tỷ phú Buffett nhận năm ngoái là 100.000 USD, chưa gồm hơn 305.000 USD tiền thù lao khác. Nhưng so về tài sản, ông Abel sở hữu một tỷ USD trong khi nhà đầu tư huyền thoại đang giàu thứ 10 thế giới, với 150 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Hiện chỉ 18% tài sản Abel nằm ở cổ phiếu Berkshire Hathaway. Để so sánh, giá trị cổ phần Berkshire mà Abel nắm giữ chỉ bằng 1/1.000 so với phần sở hữu của Buffett. So với các CEO khác, mức độ gắn bó tài chính với công ty của Abel cũng thấp. Chẳng hạn CEO Tim Cook có 38% tài sản ròng gắn với cổ phiếu Apple.

Bloomberg chỉ ra nguyên nhân phần lớn tài sản của Abel đến từ thương vụ năm 2022, khi Berkshire mua lại gói cổ phần trị giá 870 triệu USD của Abel tại Berkshire Hathaway Energy mà ông từng điều hành.

Sau thương vụ này, ông còn lại khoảng 175 triệu USD cổ phiếu tại tập đoàn mẹ. Ngoài ra, Abel cũng từng nhận gói thù lao 20 triệu USD sau khi được thăng chức Phó chủ tịch Berkshire Hathaway vào năm 2018.

Phiên An (Fortune, CNBC)