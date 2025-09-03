Tự cắt 'sừng' trên trán, người phụ nữ suýt chết

Trung QuốcKhó chịu với chiếc sừng dài bằng một ngón tay trên trán, cụ bà 98 tuổi lấy kéo cắt phăng, khiến vết thương chảy máu ồ ạt.

Cụ bà họ Gu ở Thượng Hải, đã sống chung với khối u trên trán suốt nhiều năm. Sừng có đường kính 3-4 cm và dài bằng một ngón tay. Trong lúc nằm viện để điều trị một bệnh khác, cụ Gu thấy khó chịu với khối u nên đã tự cắt bỏ mà không hỏi ý kiến bác sĩ. Hậu quả, vết thương bị hở, sưng và bắt đầu chảy máu, khiến cụ nguy kịch.

Bệnh viện ngay lập tức kích hoạt tình huống khẩn cấp, liên hệ với bác sĩ Nie Hongpeng, chuyên gia phẫu thuật tổng quát của Bệnh viện Nhân dân số 10 Thượng Hải chi nhánh Sùng Minh. Sau khi đánh giá tình hình và được gia đình đồng ý, ông cắt bỏ phần mô còn lại, khâu vết thương cẩn thận. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ trong chưa đầy một giờ.

Cụ Gu được phẫu thuật sau khi tự ý cắt sừng trên trán. Ảnh: Handout

Bác sĩ Hongpeng cho biết quá trình phẫu thuật có chút khó khăn và chảy máu nhẹ nhưng vết thương sau đó khô ráo, không sưng tấy, không có dịch. "Chúng tôi đánh giá vết thương đang lành và chuẩn bị tháo chỉ trong vài ngày tới", ông nói.

Trong y học, những khối u như vậy gọi là "sừng da" (cutaneous horns) vì có hình dạng giống sừng động vật. Tình trạng này thường gặp ở người cao tuổi, đặc biệt là người thường xuyên tiếp xúc với tia cực tím. Sừng da là một dạng tăng sản chất sừng, có thể nhỏ như hạt đậu hoặc lớn như sừng dê. Chúng thường có ba đặc điểm sau:

Hình dạng: Có hình nón hoặc hình trụ, một số trường hợp có dạng cong hoặc phân nhánh như gạc hươu

Bề mặt: Sần sùi, không nhẵn, có màu vàng nhạt, nâu hoặc nâu đen

Đặc tính: Cứng, thường mọc ở những vùng da hở như mặt, da đầu, cẳng tay và mu bàn tay

Thông thường, sừng da không gây cảm giác đau hay ngứa. Mặc dù đây là một dạng tổn thương da lành tính, người bệnh vẫn cần đến bệnh viện uy tín để khám sớm, tuyệt đối không tự ý xử lý, cắt bỏ. Bác sĩ khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các khối u hoặc tăng sinh bất thường, người dân nên đến các cơ sở y tế uy tín để kiểm tra kịp thời, tránh rủi ro như nhiễm trùng, chảy máu do thao tác không đúng cách.

Câu chuyện của cụ Gu thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Ở một số vùng của nước này, người dân có một niềm tin dân gian rằng những chiếc sừng như vậy là biểu tượng của sự trường thọ.

"Bà ngoại tôi mọc một cái sừng trên tai như thế nhưng không hề đau hay ngứa gì cả", một người viết. Một người khác bình luận: "Bà tôi cũng có một cái và sống hơn 100 tuổi".

Bình Minh (Theo Sina, Sohu)