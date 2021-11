Từ bỏ thu nhập 300 triệu đồng để đến với ngành logistics

Cầm trên tay những gói hàng, trưởng bưu cục Best Express Hoài Đức hồi tưởng: "Thời điểm năm 2019, lĩnh vực chuyển phát đang trong đà phát triển mạnh tại Việt Nam. Tôi cảm nhận được cơ hội đang đến và quyết định tham gia thông qua lời giới thiệu từ một người bạn và nhận được sự giúp đỡ".

Gắn bó với nghề xây dựng rồi chuyển sang kinh doanh mỹ phẩm suốt 20 năm, anh Trịnh Văn Thụy (H. Hoài Đức, TP Hà Nội) bén duyên với ngành logistics trong một lần tình cờ được bạn bè giới thiệu. Chưa có kinh nghiệm, đây là công việc hoàn toàn mới nhưng với tầm nhìn và lòng nhiệt thành, anh Thụy quyết định hợp tác cùng BEST Express mở bưu cục đầu tiên tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Năm 2019, khi mô hình nhượng quyền bưu cục BEST Express bắt đầu được giới thiệu tại Việt Nam, không ngại khổ, ngại khó, anh Thụy trở thành một trong những đối tác đầu tiên tham gia vào mô hình kinh doanh mới mẻ này và dốc sức cùng Tập đoàn gây dựng thương hiệu. Ngay từ lúc sơ khai, bưu cục Hoài Đức đã xác định đầu tư làm ăn lâu dài với kho rộng hơn 100 m2, lượng nhân viên chỉ vài người nhưng được đào tạo bài bản. Tuy đầu tư nghiêm túc nhưng kết quả nhận về trong 3 tháng đầu tiên không được như mong đợi, doanh số chỉ đạt 20 - 30 đơn hàng/ngày dẫn tới hoạt động lỗ. Những đắn đo bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của anh, liệu đây có phải sai lầm khi từ bỏ nghề kinh doanh vững chắc đã có?

Đang kinh doanh mỹ phẩm ổn định với mức lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng/tháng, anh dự đoán thời gian đầu lợi nhuận làm chuyển phát có thể chỉ bằng 1/3 so với trước đây, từ 300 triệu đồng còn khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, người đàn ông 44 tuổi này nhận thấy đây là lĩnh vực tiềm năng, có thể phát triển lâu dài và cho lợi nhuận ổn định nên anh quyết định bỏ nghề kinh doanh mỹ phẩm, chuyển hướng đầu tư bưu cục chuyển phát nhanh.

Chia sẻ về tiêu chí tuyển chọn đối tác bưu cục cấp 2, doanh nhân 7x cho biết những ai có năng lực và nhiệt huyết sẽ làm được. Trước khi cá nhân đó tham gia, anh Thụy sẽ chia sẻ thực tế những thuận lợi, khó khăn ban đầu và cho họ trải nghiệm trong 7 ngày. Trong thời gian này, họ sẽ được tìm hiểu các chính sách của BEST Express, làm việc thử với khách hàng, nắm rõ được cách thức phát triển và tồn tại trong tương lai... Sau khi trải nghiệm và cảm thấy phù hợp, hai bên sẽ ký hợp đồng để làm việc.

Hiện tại, các bưu cục cấp 2 của BEST Express Hoài Đức còn chia sẻ gánh nặng giao hàng cho bưu cục cấp 1 trong những đợt sale cao điểm. Anh Thụy chia sẻ trong 2 đợt cao điểm sale 10/10 và 11/11 vừa qua, nhờ có hệ thống bưu cục cấp 2, khối lượng hàng hóa giao nhận được chia sẻ về từng vùng nhỏ, tuyến đường giao phát ngắn lại nên nhanh hơn, tỷ lệ phát thành công đạt gần 100%.

Việc phân bố bưu cục trải đều với khoảng cách chỉ 3 – 4 km giúp anh Trịnh Văn Thụy hoàn toàn kiểm soát được lưu lượng và thời gian giao hàng. Nhờ đó, hàng hoá được giao đến tay khách hàng nhanh chóng hơn ngay cả trong những ngày cao điểm. Bên cạnh đó, do đặc thù được đặt tại các xã, nhiều khách hàng có thể tự chủ động đến nhận hàng nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Về mục tiêu trong thời gian tới, trưởng bưu cục BEST Express Hoài Đức cho biết vẫn duy trì mạng lưới 4 bưu cục cấp 2, nâng sản lượng tăng thêm 20%. Trong năm tới, khi hoạt động ổn định, anh Thụy đặt mục tiêu bưu cục cấp 1 và mạng lưới 4 bưu cục cấp 2 sẽ đạt doanh thu khoảng 500-600 triệu/tháng. Để làm được điều này, thông qua các cuộc họp định kỳ hằng tháng, bưu cục Hoài Đức sẽ triển khai nhiều giải pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ và doanh thu.

Ngoài ra, anh Thụy còn bày tỏ tin tưởng nếu Tập đoàn BEST Inc. tiếp tục có những chính sách hỗ trợ phù hợp để các bưu cục nhượng quyền cấp 1 và cấp 2 hoạt động hiệu quả, trong thời gian tới, BEST nhất định sẽ trở thành đơn vị vận chuyển lớn mạnh nhất Việt Nam.