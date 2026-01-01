Tù binh Campuchia được chào đón như người hùng khi trở về

18 tù binh Campuchia được Thái Lan trả tự do, trở về quê hương vào ngày cuối cùng của năm 2025 và được nhiều người dân chào đón.

18 binh sĩ Campuchia tươi cười, vẫy tay chào đám đông qua cửa kính xe ôtô tại tỉnh biên giới Pailin và thủ đô Phnom Penh hôm 31/12/2025, sau khi được Thái Lan trả tự do.

Các binh sĩ sau đó gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet và phu nhân. "Dù có muộn màng, chúng tôi chưa từng bỏ lại những người anh em ở phía sau", ông Hun Manet viết trên mạng xã hội, kèm theo ảnh chụp cùng nhóm quân nhân.

Hàng nghìn người reo hò, vẫy quốc kỳ Campuchia dọc các tuyến đường mà đoàn xe chở các binh sĩ cùng thân nhân đi qua. "Là người Campuchia, tôi rất hạnh phúc khi được chào đón 18 binh sĩ anh hùng trở về quê hương", bà Im Sivorn, 53 tuổi, nói.

Một binh sĩ Campuchia đoàn tụ với người thân tại Phnom Penh ngày 31/12/2025. Ảnh: AFP

Pak Dana, người dân xã Chom Chao, phía tây Phnom Penh, cho biết "không thể ngừng khóc" khi nghe tin các binh sĩ trở về, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới các quân nhân.

"Tôi rất hạnh phúc, xúc động và biết ơn chính phủ đã đưa những người hùng của chúng ta trở về quê hương. Tôi cầu nguyện hòa bình cho đất nước, chiến tranh chấm dứt để các thế hệ sau có cuộc sống yên bình", Kong Chimtha, cư dân xã Chom Chao, nói.

Bộ Quốc phòng Campuchia trước đó thông báo lễ bàn giao tù binh được tiến hành dưới sự chứng kiến của các quan sát viên ASEAN và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định động thái thả 18 tù binh Campuchia là "minh chứng cho thiện chí và xây dựng lòng tin" giữa hai nước.

Các quân nhân đã bị giam ở Thái Lan trong 155 ngày. Họ nằm trong nhóm 20 binh sĩ bị quân đội Thái Lan bắt tại tỉnh Preah Vihear trong cuộc đụng độ hồi tháng 7/2025. Thái Lan sau đó phóng thích hai người có vấn đề về sức khỏe, nhưng tiếp tục giam 18 người còn lại.

Xung đột biên giới giữa hai nước tái bùng phát vào ngày 7/12/2025 và kéo dài trong khoảng 20 ngày, khiến ít nhất 101 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người ở cả hai bên phải đi sơ tán. Theo lệnh ngừng bắn mới được ký ngày 27/12/2025, Thái Lan cam kết trả tự do cho nhóm tù binh nếu thỏa thuận được duy trì trong vòng 72 giờ.

Người dân Campuchia tập trung ở Phnom Penh để chào đón 18 binh sĩ trở về hôm 31/12/2025. Ảnh: AFP

Dù vậy, Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm 30/12/2025 thông báo hoãn thả các tù binh để xem xét lại thời điểm bàn giao, với lý do Campuchia triển khai hơn 250 thiết bị bay không người lái (drone) xâm phạm lãnh thổ nước láng giềng, điều Bangkok coi là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Phnom Penh đã bác bỏ cáo buộc trên.

Hồng Hạnh (Theo AFP, Khmer Times)