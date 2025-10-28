Tự bịa công văn của lãnh đạo UBND tỉnh để 'lấy le' với hiệu trưởng

Lào CaiTrần Đình Duy bị cáo buộc vì muốn được Ban giám hiệu coi trọng, đánh giá cao nên làm giả công văn 'lập đoàn kiểm tra' của UBND tỉnh rồi lại làm văn bản đính chính.

Ngày 28/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Duy, 38 tuổi, trú xã Mậu A, để điều tra hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo công an, Duy là giáo viên môn Tin học - Công nghệ và Thể dục trường THCS Yên Thái, tỉnh Lào Cai. Do muốn được Ban giám hiệu nhà trường coi trọng, đánh giá cao nên Duy nảy sinh ý định làm giả công văn của lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập đoàn kiểm tra.

Trần Đình Duy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Duy sau đó vào mạng tải công văn về việc thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh. Từ văn bản này, Duy chỉnh sửa thành công văn số 1903/UBND-VX ngày 15/10/2025 về việc kiểm tra thí điểm công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Trong đó nội dung chính là "thanh tra thí điểm việc thực hiện nhiệm vụ phân công đầu năm học, cùng sử dụng tài chính nguồn xã hội hóa thu và được cấp tại một số đơn vị trường học tại tỉnh".

Sau khi tự bịa ra công văn của lãnh đạo UBND tỉnh về việc kiểm tra trường THCS Yên Thái, Duy gửi trực tiếp cho Hiệu trưởng nhà trường. Gửi xong, anh ta nói rằng có mối quan hệ thân quen với "cấp trên" và sẽ can thiệp để đoàn kiểm tra không làm việc tại trường THCS Yên Thái.

Cùng cách trên, ngày 17/10, Duy lại tự tạo ra văn bản số 1921/UBND-VX của UBND tỉnh về việc "điều chỉnh kiểm tra thí điểm" để đính chính lại công văn 1903 đã ban hành. Qua đó thể hiện đoàn công tác sẽ không kiểm tra với trường THCS Yên Thái.

Phạm Dự