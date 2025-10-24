Tự bắn vào chân để đóng vai 'anh hùng' trước bạn gái

MỹThomas Mascia, cựu cảnh sát 27 tuổi, bị kết án 6 tháng tù sau khi dàn dựng vụ nổ súng 'đáng hổ thẹn' nhằm gây ấn tượng với bạn gái cũ và muốn công chúng coi mình là người hùng.

Thomas đã nhận tội vào tháng 5 trước những cáo buộc báo cáo sai sự thật, làm giả bằng chứng và có hành vi sai trái khi thi hành công vụ. Ngày 22/10, Thomas bị tòa án hạt Nassau kết án 6 tháng tù, đồng thời bị phạt 5 năm quản chế và phải điều trị sức khỏe tâm thần cũng như bồi thường gần 290.000 USD.

Thomas làm cảnh sát từ năm 2019, đã từ chức vào tháng 1 sau khi bị đình chỉ không lương trong khi cảnh sát New York điều tra về vụ nổ súng. Anh ta phải đối mặt với mức án 3 năm tù, nhưng được giảm nhẹ sau khi nhận tội.

Sau phiên tòa tuyên án, Ủy viên công tố quận Anne Donnelly chỉ trích Thomas vì hành động "đáng hổ thẹn" gây lãng phí nguồn lực của cảnh sát.

Bà Donnelly cho biết: "Những lời nói dối của anh ta đã làm lãng phí hàng trăm giờ làm việc của lực lượng thực thi pháp luật, gây thiệt hại nặng nề cho người nộp thuế ở Nassau và phản bội lòng tin của công chúng".

Thomas Mascia bị tuyên án ngày 22/10. Ảnh: Nypost

Ngày 30/10/2024, Thomas báo cáo bị một tài xế bắn vào chân khi kiểm tra chiếc xe đỗ bên lề đường ở Long Island, cách nhà hơn một km. Anh ta mô tả tài xế là một người đàn ông "da ngăm đen" lái xe sedan màu đen mang biển số New Jersey tạm thời, đang hướng về New York.

Lời nói dối khiến cảnh sát mở cuộc truy lùng quy mô lớn kéo dài nhiều ngày để tìm kẻ nổ súng.

Thực tế, Thomas đã tự bắn mình tại công viên Hempstead Lake, sau đó cất khẩu súng trường cỡ và lái xe ra xa lộ để gọi trợ giúp. Không có đoạn video nào ghi lại vụ việc vì camera gắn trên người Thomas không được kích hoạt vào thời điểm đó.

Theo công tố viên, Thomas tự bắn mình nhằm nhận được sự chú ý và cảm thông. Bà Donnelly cho rằng vụ việc đã được lên kế hoạch từ trước, Thomas "cố gắng gây ấn tượng với bạn gái cũ, và muốn công chúng coi mình là người hùng", bất chấp cái giá phải trả.

Các nguồn tin cho biết người bạn gái, chưa được xác định danh tính, là một y tá ở Long Island vừa chia tay Thomas vào thời điểm đó. Vào đêm tự bắn mình, Thomas đã yêu cầu lực lượng ứng cứu đầu tiên đưa anh ta đến bệnh viện Long Island Jewish Valley Stream, do biết bạn gái cũ đang phải trực tại đây.

Công tố viên cho biết Thomas đã tìm kiếm trực tuyến trước vụ việc, bao gồm một bài viết "Cảm giác bị bắn như thế nào?". Đêm đó, anh ta còn rải vỏ đạn dọc đường để tăng sức thuyết phục.

Sau đó, Thomas được đưa đến Trung tâm Y tế Đại học Nassau, rồi xuất viện trên xe lăn trong sự cổ vũ của hàng chục nhân viên thực thi pháp luật vào ngày 1/11/2024.

Thomas Mascia xuất viện trong vòng tay gia đình và đồng nghiệp, ngày 1/11/2024. Ảnh: Nypost

Luật sư của Thomas biện minh rằng viên cảnh sát này đang mắc một vấn đề sức khỏe tâm thần chưa được chẩn đoán vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng.

Sau vụ việc, bố mẹ Thomas bị buộc tội tàng trữ vũ khí trái phép sau khi khẩu súng anh ta sử dụng được tìm thấy trong phòng ngủ của họ. Cặp vợ chồng được cho hưởng án treo và phạt tiền.

Tuệ Anh (theo Nypost)