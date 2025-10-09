Từ 10/10, mua bao nhiêu vàng sẽ phải trả bằng chuyển khoản?

Tôi là lao động tự do, chuyên dọn dẹp nhà cửa, thu nhập không ổn định nên cứ đủ tiền là tôi lại mua 5 phân vàng 9999.

Mục đích mua vàng của tôi để tích cóp, dành dụm cho tuổi già. Tuy nhiên, gần đây tôi nghe nói từ ngày 10/10, việc mua vàng sẽ phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Vì không có tài khoản, tôi lo quy định mới sẽ ảnh hưởng đến việc mua vàng của mình.

Tôi muốn hỏi theo quy định mới, mua bao nhiêu vàng sẽ bắt buộc thanh toán qua ngân hàng? Hay là mua bao nhiêu vàng cũng phải thanh toán bằng chuyển khoản? Nếu không thể thanh toán bằng tiền mặt, tôi có thể nhờ người khác mua vàng giúp không?

Độc giả Thị Kim

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn