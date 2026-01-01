Từ 1/1, người dân TP HCM xin giấy phép xây dựng tại xã, phường

Từ đầu năm nay, người dân TP HCM có thể nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trực tiếp tại UBND xã, phường và đặc khu nơi có công trình.

Theo quyết định 29, áp dụng từ ngày 1/1/2026 của UBND TP HCM, chính quyền cấp xã được giao thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ cấp III, IV. Các công trình từ cấp II trở lên vẫn do cơ quan chuyên môn cấp thành phố xem xét.

Với các dự án chỉ gồm công trình cấp III, IV nhưng nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên, xã hoặc phường có diện tích đất xây dựng chiếm tỷ lệ lớn hơn sẽ thực hiện việc cấp phép.

Cơ quan cấp phép được sử dụng con dấu của đơn vị mình, đồng thời chịu trách nhiệm điều chỉnh, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép do mình cấp. Trường hợp giấy phép được cấp không đúng quy định nhưng không được xử lý, UBND TP HCM sẽ trực tiếp xem xét việc thu hồi.

Bất động sản khu Đông TP HCM, tháng 12/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Thành phố cũng quy định việc cấp phép xây dựng tại các khu vực đã có quy hoạch nhưng chưa triển khai. Cụ thể, khu vực đã được phê duyệt quy hoạch phân khu nhưng chưa thực hiện, người dân được xây dựng tối đa ba tầng và một tầng hầm. Với khu vực đã có quy hoạch chi tiết nhưng chưa triển khai, chỉ được xây dựng mới một tầng; việc sửa chữa, cải tạo công trình hiện hữu thực hiện theo số tầng đang có.

Với giấy phép xây dựng có thời hạn, thời gian hiệu lực tối đa 5 năm. Khi quy hoạch được điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện, cơ quan cấp phép sẽ xem xét gia hạn để bảo đảm quyền lợi của người dân.

Ngoài cấp xã, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục cấp phép các công trình thuộc phạm vi quản lý. Sở Xây dựng TP HCM chịu trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng với các công trình còn lại.

UBND TP HCM yêu cầu các cơ quan được phân cấp công khai quy trình, giải quyết hồ sơ đúng thời hạn và tăng cường giám sát để việc cấp phép được thực hiện thống nhất, minh bạch.

Trước khi ban hành Quyết định 29, việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại TP HCM chủ yếu do UBND quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện. Sở Xây dựng cấp phép các công trình còn lại, trong khi Ban Quản lý các khu chế xuất - công nghiệp, khu công nghệ cao và khu nông nghiệp công nghệ cao chịu trách nhiệm cấp phép trong phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó, theo Luật Xây dựng (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7/2026, công trình cấp IV và nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500 m2 được miễn giấy phép nếu không nằm trong khu vực có quy định quản lý kiến trúc. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn phải tuân thủ quy định về thiết kế, an toàn và gửi thông báo khởi công kèm hồ sơ thiết kế cho cơ quan quản lý địa phương.

Phương Uyên