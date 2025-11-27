TTT Entertainment trao quà cho 200 hộ dân khó khăn

TP HCMTTT Entertainment phối hợp cùng phường Tam Bình tổ chức chương trình thiện nguyện nhân dịp thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Chương trình diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và học tập cộng đồng phường Tam Bình (Số 972A Tỉnh lộ 43, khu phố 24, phường Tam Bình, TP HCM) ngày 23/11. Đây là một trong những hoạt động thiện nguyện thường niên của Công ty TNHH Đào tạo Truyền thông và Giải trí TTT Entertainment nhằm lan tỏa tinh thần chia sẻ, nâng đỡ cộng đồng và góp phần chăm lo đời sống người dân trong những tháng cuối năm.

Đại diện ủy ban nhân dân phường Tam Bình và 2 đơn vị tài trợ trao quà đợt 1 cho bà con. Ảnh: TTT Entertainment

200 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã được trao quà hỗ trợ. Ngoài hoạt động trao quà, doanh nghiệp còn tổ chức chương trình văn nghệ.

Mở đầu là tiết mục Em ở nông trường em ra biên giới do MC Phạm Nguyễn và MC Huỳnh Như biểu diễn. Tiếp đến là các tiết mục của học viên của học viện đào tạo MC - Kỹ Năng Nói TTT Entertainment với học viên nhí Gia Ân biểu diễn tiết mục múa Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Sau cùng là ca khúc Một vòng Việt Nam.

Tiết mục "Em ở nông trường em ra biên giới" do MC Phạm Nguyễn và MC Huỳnh Như biểu diễn. Ảnh: TTT Entertainment

Đại diện UBND phường Tam Bình gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của doanh nghiệp và các mạnh thường quân đối với địa phương.

Đồng hành cùng TTT Entertainment để thực hiện chương trình thiện nguyên lần này có sự chung tay của MC Hoàng Khanh – học viên học viện đào tạo MC - Kỹ Năng Nói TTT Entertainment. Cô đã tham gia đóng góp gây quỹ từ thiện, đồng hành cùng chương trình nhằm mang đến nguồn lực thiết thực hỗ trợ người dân.

Đại diện TTT Entertainment và MC Hoàng Khanh cũng chia sẻ mong muốn đồng hành lâu dài trong các hoạt động thiện nguyện. Ông Nguyễn Xuân Tính - Nhà sáng lập kiêm CEO của Công ty TNHH Đào tạo Truyền thông và Giải trí TTT Entertainment chia sẻ, các hoạt động thiện nguyện là dịp để công ty lan tỏa giá trị yêu thương và tinh thần trách nhiệm xã hội. Hoạt động này được doanh nghiệp duy trì nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Xuân Tính và MC Hoàng Khanh đồng tài trợ chương trình thiện nguyện. Ảnh: TTT Entertainment

"Chúng tôi mong muốn mỗi học viên không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn biết lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng", ông Tính nói thêm.

(Nguồn: TTT Entertainment)