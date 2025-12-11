Ttìm người đàn ông nghiêm túc, chân thành

Mong anh có lối sống giản dị, công việc ổn định, không hút thuốc, có trí thức, có thể tự lo cho mình anh ấy là đủ.

Mong gặp được người đồng cảm đi tiếp quãng đời còn lại. Chào anh, em xin giới thiệu một chút về mình, em tên Thảo, sinh năm 1982, cao 1m6, nặng 54 kg, ngoại hình dễ nhìn, nấu ăn ngon, hát hay, có nhiều tài lẻ, hiện sống tại quận 12, làm việc tại Hiệp Thành. Công việc kinh doanh ổn định, giờ hành chính, có thể tự lo tài chính tốt cho bản thân mà không phiền đến ai. Em đang nuôi một bé trai. Bé rất tình cảm, hoạt bát. Rất mong tìm được một người đồng hành nửa quãng đời còn lại, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống và những hạnh phúc bình dị nhất của gia đình.

Em cần một người đàn ông đơn giản, giản dị, có công việc ổn định, cao khoảng 1m7, nặng khoảng 70 kg, từ 43 đến 53 tuổi, đạo đức tốt. Em không cần tìm một người khá giả hay lương cao gì cả, chỉ cần lương đủ nuôi sống bản thân anh ấy thôi, chỉ cần anh ấy tương đồng suy nghĩ với em là được. Em muốn sau giờ làm là dành hết thời gian cho gia đình, lấy gia đình làm niềm vui. Em cần một mái nhà đúng nghĩa sau những giờ làm việc. Em không thích những bữa cơm nguội lạnh thiếu hơi ấm. Nếu anh cũng tìm người như em thì hãy hồi âm cho em nhé.

Chỉ kết bạn với người đang làm việc và sống tại TP HCM. Em không tìm phi công, tìm người tâm sự, tìm người tình, tìm bạn. Em tìm mảnh ghép vừa vặn theo ý em, nếu không tìm được như ý em sẽ ở vậy suốt đời. Vui lòng gửi thư giới thiệu chi tiết kèm ảnh cho em nhé. Trong một vạn người nhưng em chỉ tìm một người thôi, hy vọng nhanh gặp được một người như ý. Chân thành cảm ơn.

