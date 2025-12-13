TTC Phú Quốc công bố đối tác chiến lược, phát triển dự án Selavia

TTC Phú Quốc công bố định hướng phát triển Selavia trước APEC 2027 và ký kết hợp tác với các đối tác tư vấn, thiết kế, thi công và vận hành tại chương trình ngày 11/12 ở Phú Quốc.

Với chủ đề "Sen tái khởi - Chào đón làn sóng tăng trưởng nơi đảo Ngọc", chương trình quy tụ gần 150 khách mời. Đại diện Công ty CP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) nhấn mạnh quy hoạch mới của dự án được xây dựng theo hướng mô hình đô thị biển đa trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu giải trí, thương mại và lưu trú tại khu vực Nam đảo trong bối cảnh Phú Quốc đón dòng khách lớn trước thềm APEC.

Dự kiến phối cảnh tổng thể dự án. Ảnh: TTC Phú Quốc

Tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Ngữ, Chủ tịch hội đồng quản trị TTC Phú Quốc chia sẻ định hướng phát triển Selavia, nhấn mạnh mục tiêu hài hòa giữa hiện đại và giá trị nguyên bản của Vịnh Đầm.

Ông khẳng định, thách thức lớn nhất của Selavia là phát triển dự án hiện đại nhưng vẫn giữ gìn nét đẹp tự nhiên, đồng thời đưa văn hóa Việt, từ kiến trúc, sinh hoạt đến ẩm thực, tới gần du khách. Theo đó, Selavia chọn định hướng "thành phố bản sắc Việt" làm kim chỉ nam cho toàn bộ quy hoạch và phát triển dự án.

Ông Nguyễn Thanh Ngữ - Chủ tịch hội đồng quản trị TTC Phú Quốc chia sẻ định hướng phát triển Selavia. Ảnh: TTC Phú Quốc

Trong phần tọa đàm, chủ đầu tư chia sẻ những nội dung trọng tâm liên quan đến chiến lược phát triển Selavia giai đoạn trước APEC 2027. Các định hướng xoay quanh việc nâng cấp sản phẩm, xu hướng quy hoạch đô thị biển, thiết kế tổng thể. Hệ sinh thái đối tác được chuẩn bị bài bản để đưa dự án vào giai đoạn tăng tốc.

Chương trình cũng đánh dấu cột mốc hợp tác mới, thông qua lễ ký kết giữa TTC Phú Quốc với các đơn vị trong lĩnh vựcbán hàng, quản lý vận hành, định giá và nghiên cứu thị trường, bao gồm: BHS, CBRE và Trầm Tuệ, qua đó, tạo nền tảng bước vào giai đoạn tăng tốc với quy hoạch, tiêu chĐuẩn và phương pháp triển khai. Doanh nghiệp cũng ghi nhận sự đồng hành của Coteccons, Hòa Bình, Ascott, Big Four và các ngân hàng Vietcombank, BIDV, OCB và những đơn vị tư vấn chuyên môn.

Theo chủ đầu tư, sự tham gia của những thương hiệu lớn trong lĩnh vực quy hoạch, thiết kế, thi công và vận hành quốc tế được xem là yếu tố then chốt giúp nâng chất lượng và tăng tính bền vững cho toàn bộ giai đoạn phát triển tiếp theo.

Chuỗi lễ ký kết chiến lược đánh dấu bước chuyển mình của Selavia. Ảnh: TTC Phú Quốc

Selavia là dự án chiến lược, được Tập đoàn TTC dành nhiều tâm huyết, chú trọng tích hợp tiêu chí ESG trong phát triển và vận hành. Với 46 năm phát triển và hệ sinh thái đa ngành từ nông nghiệp, năng lượng, du lịch đến bất động sản, đơn vị này cho biết đã chuẩn bị nền tảng vững chắc để đưa Selavia trở thành biểu tượng mới của bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc.

Gắn bó hơn 17 năm với dự án và sớm nhận thấy tiềm năng đảo Ngọc từ năm 1992, ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC kỳ vọng Selavia với vị thế đặc biệt và định hướng "thành phố bản sắc Việt" sẽ là điểm nhấn kiến trúc, kinh tế và văn hóa của Phú Quốc trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ trước thềm APEC 2027.

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC chia sẻ tâm huyết đối với dự án Selavia. Ảnh:TTC Phú Quốc

Phú Quốc được đánh giá đang trong giai đoạn thúc đẩy hạ tầng và dịch vụ khi chuẩn bị đăng cai các hoạt động thuộc APEC 2027. Với vị trí tại Vịnh Đầm, quy hoạch điều chỉnh và mạng lưới đối tác quốc tế, Selavia kỳ vọng trở thành điểm nhấn phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại của Nam đảo những năm tới.

"Sen tái khởi" đánh dấu bước chuyển quan trọng của Selavia trước giai đoạn tăng trưởng mới. Đây cũng được xem là cam kết của TTC trong việc hình thành một đô thị biển theo chuẩn quốc tế, song vẫn đề cao giá trị tự nhiên và văn hóa bản địa của đảo Ngọc.

