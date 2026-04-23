TTC Land dự kiến sáp nhập một công ty cho thuê bất động sản

TTC Land dự kiến sở hữu Thành Thành Nam, công ty cho thuê bất động sản và trạm dừng chân, để có nguồn thu ổn định trong giai đoạn thị trường kém khả quan.

Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) sáng nay chốt phương án phát hành gần 186 triệu cổ phiếu để hoán đổi cổ phần Công ty Thành Thành Nam. Sau giao dịch, TTC Land sở hữu 99,6% vốn tại đây, qua đó sáp nhập thành công ty con trực tiếp.

Thành Thành Nam là công ty trong hệ sinh thái Tập đoàn Thành Thành Công của ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc. Vốn điều lệ đến cuối năm ngoái gần 850 tỷ đồng, còn tổng tài sản xấp xỉ 1.300 tỷ đồng.

Nói về lý do thực hiện thương vụ này, ông Nguyễn Thành Chương - Chủ tịch HĐQT TTC Land - cho biết lĩnh vực kinh doanh chính của Thành Thành Nam là cho thuê văn phòng và sàn thương mại. Dự kiến sau khi hợp nhất doanh nghiệp này, tổng diện tích sàn cho thuê của TTC Land tăng thêm 42.000 m2, lên 208.000 m2.

Theo ông Chương, phương thức kinh doanh và mức độ cạnh tranh hiện tại trong ngành bất động sản khác xưa nhiều nên công ty cần hướng đi mới, làm nền tảng để phát triển nhà ở dân dụng. Công ty đánh giá cho thuê bất động sản là mảng kinh doanh ổn định trong 5-10 năm tới, giúp họ yên tâm luôn có dòng tiền đều đặn để "miễn nhiễm" với biến động bất thường của thị trường bất động sản.

"Nói nôm na, cho thuê bất động sản giúp chúng tôi không cần lo cơm bữa, còn nhà ở thương mại để làm giàu dài hạn", ông Chương chia sẻ với cổ đông tại phiên họp thường niên sáng 23/4.

Người đứng đầu Hội đồng quản trị nói thêm, ngoài cho thuê văn phòng và sàn thương mại, Thành Thành Nam còn kinh doanh trạm dừng chân để đa dạng nguồn thu. Tháng này, công ty khai trương trạm đầu tiên trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, sau đó triển khai thêm 9 trạm (tương ứng 18 điểm) trong năm nay.

Ông Nguyễn Thành Chương trả lời cổ đông tại phiên họp thường niên sáng 23/4. Ảnh: TTC Land

Trả lời câu hỏi cổ đông về khả năng pha loãng khi phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi sở hữu tại Thành Thành Nam, ông Chương nhiều lần nhấn mạnh ban lãnh đạo chỉ thực hiện khi nhìn thấy thương vụ tạo giá trị dài hạn, ổn định dòng tiền và cải thiện chất lượng tài sản. Công ty không đánh đổi an toàn tài chính để tăng trưởng trước mắt.

TTC Land là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực bất động sản của Tập đoàn Thành Thành Công, hiện niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM. Năm ngoái, họ thu hơn 1.227 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ và là mức cao nhất trong vòng 5 năm. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng gần gấp đôi, lên 97 tỷ đồng.

Công ty này đặt mục tiêu năm nay doanh thu đạt 1.275 tỷ đồng và lãi trước thuế 100 tỷ đồng, nhích nhẹ so với năm trước. Lý giải về mục tiêu tăng trưởng thận trọng, ông Chương cho biết kế hoạch này chưa tính đến khả năng đóng góp từ các dự án đang hoàn thiện pháp lý.

Ban lãnh đạo thừa nhận đang đối mặt hai vấn đề lớn. Thứ nhất, công ty nắm giữ quỹ tài sản có giá trị nhưng chưa chuyển hóa thành doanh thu do vướng pháp lý. Thứ hai, chu kỳ phát triển của công ty hiện nay không phụ thuộc nhiều vào thị trường, mà ảnh hưởng bởi tiến độ tháo gỡ các điểm nghẽn. Công ty kỳ vọng năm nay sẽ có 2-3 dự án được gỡ vướng để triển khai trở lại.

"TTC Land hiện chưa ở điểm tốt nhất về kết quả kinh doanh, nhưng mọi thứ đang đúng hướng. Chúng tôi đang tích lũy tài sản, gỡ pháp lý và mở rộng hoạt động cho thuê để chuẩn bị cho chu kỳ mới', ông Chương trấn an cổ đông.

Phương Đông