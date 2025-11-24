TTC Land cho thuê sỉ hơn 22.000 m2 văn phòng tại Đà Nẵng

Toàn bộ tháp văn phòng tại TTC Plaza Đà Nẵng được TTC Land cho thuê thành công, dù dự án chưa đi vào hoạt động.

Dự án do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) phát triển, nằm trên trục đường Điện Biên Phủ, tuyến giao thông kết nối trực tiếp sân bay với trung tâm. TTC Plaza Đà Nẵng được định vị là tổ hợp thương mại - văn phòng, với thiết kế tối ưu, hướng đến nhóm khách thuê có nhu cầu diện tích lớn, đáp ứng yêu cầu về không gian làm việc tiêu chuẩn cao của cả doanh nghiệp trong nước và FDI.

Trước giao dịch này, TTC Land đã bàn giao khối đế thương mại của dự án cho AeonMall Việt Nam và ký hợp đồng cho thuê toàn bộ hơn 23.000 m2 diện tích tầng hầm.

Phối cảnh chung dự án TTC Plaza Đà Nẵng. Ảnh: TTC Land

Theo chủ đầu tư, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và nhu cầu thuê diện tích lớn tăng trở lại sau hơn hai năm trầm lắng, thương vụ TTC Land cho thuê sỉ hơn 22.000 m2 được giới bất động sản đánh giá là một trong những giao dịch nổi bật của thị trường Đà Nẵng năm 2025.

Phối cảnh bên trong văn phòng cho thuê dự án TTC Plaza Đà Nẵng. Ảnh: TTC Land

Các chuyên gia đánh giá kết quả này phản ánh xu hướng ưu tiên các tòa nhà có tiêu chuẩn vận hành tốt, diện tích linh hoạt và vị trí thuận lợi đối với doanh nghiệp mở rộng hoạt động tại miền Trung.

Chuyên gia dự báo năm 2026 thị trường văn phòng Đà Nẵng sẽ duy trì mức tăng trưởng ổn định. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục ưu tiên các tòa nhà có hệ thống vận hành chuyên nghiệp, tiện ích hoàn thiện và khả năng cung cấp diện tích linh hoạt.

Trước xu hướng đó, TTC Land xác định mảng phát triển - vận hành tài sản thương mại là trụ cột chiến lược trong giai đoạn tới. Trong đó, TTC Plaza Đà Nẵng được coi là dự án hạt nhân, góp phần bổ sung nguồn cung văn phòng chất lượng cao cho thành phố.

Giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng danh mục tài sản thương mại nhằm duy trì dòng tiền ổn định, đồng thời xây dựng mô hình quản trị tài sản đồng bộ, để nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu khai thác và gia tăng vị thế trong phân khúc bất động sản thương mại - văn phòng.

Minh Ngọc