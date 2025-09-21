TSW thua chóng vánh đối thủ Đài Loan ở chung kết LCP 2025

Đà NẵngĐại diện Việt Nam Team Secret Whales (TSW) thua trắng CTBC Flying Oyster (CFO) 0-3 ở chung kết tổng LCP 2025 tối 21/9.

Đây là kết quả được phần lớn người hâm mộ và giới chuyên môn dự đoán từ trước. Trước khi tuần lễ chung kết LCP diễn ra, chức vô địch đã được cho là khó thoát khỏi tay CFO. Từ khi LCP ra đời đầu năm nay, "Những chú hàu bay" đã liên tiếp vô địch hai giải LCP 2025 Season Kickoff và LCP 2025 Mid-Season, và chiến thắng tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng đã giúp họ hoàn thành cú hat-trick toàn thắng ở mùa giải ra mắt của giải đấu quy mô khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

TSW không thể làm nên bất ngờ trước đối thủ mạnh vượt trội. Ảnh: Quỳnh Trần

Ở vòng play-off, CFO cũng thể hiện bản lĩnh của một đội tuyển hàng đầu như vượt qua mọi đối thủ, trong đó có chiến thắng 3-1 trước đối thủ đồng hương nhiều duyên nợ PSG Talon ở chung kết nhánh thắng.

Trong ván đầu, CFO nhanh chóng áp đặt lối chơi kiểm soát quen thuộc, liên tục khai thác sai lầm trong khâu di chuyển của TSW để nới rộng cách biệt. Đại diện Việt Nam nỗ lực tìm kiếm cơ hội lật ngược thế trận, nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn khiến họ phải chấp nhận thất bại sau hơn 30 phút, bị dẫn 0-1.

Sang ván hai, TSW thay đổi chiến thuật với lựa chọn tướng giàu tính đột biến ở vị trí đi rừng và đường giữa, song vẫn không thể tận dụng ưu thế ban đầu. Một pha giao tranh then chốt tại khu vực Rồng giúp CFO quét sạch đội hình đối thủ, ăn Baron và kết thúc ván đấu gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0.

Fan TSW tiếc nuối khi chứng kiến những pha giao tranh lỗi của đội nhà. Ảnh: Quỳnh Trần

Áp lực phải thắng khiến TSW nhập cuộc nóng vội ở ván ba, đẩy mạnh tấn công ngay từ đầu và có được chiến công đầu cùng ba điểm hạ gục sau 5 phút. Đường trên Pun, người vừa được thay vào, tạo dấu ấn với tình huống xử lý xuất sắc cùng tướng Sion.

Tuy nhiên, sự tỉnh táo trong phòng ngự và những pha xử lý chính xác của xạ thủ và đường giữa CFO đã xoay chuyển cục diện. Đáng kể nhất là pha đấu tay đôi của đường giữa HongQ với đi rừng Hizto của TSW. Tuy yếu thế hơn, HongQ đã hai lần né chiêu và hạ được đối phương. Sau hơn 30 phút, đại diện Đài Loan phá nhà chính của TSW, khép lại loạt Bo5 với chiến thắng 3-0 tuyệt đối.

Trước hàng nghìn khán giả tại Cung Thể thao Tiên Sơn, chức vô địch LCP 2025 là lời khẳng định vị thế của CFO với tư cách một trong những đội tuyển mạnh nhất khu vực. Trong khi đó, dù dừng bước ở ngôi á quân, nhưng hành trình tiến tới chung kết cùng màn thể hiện quả cảm trước các đối thủ hàng đầu giúp TSW để lại nhiều dấu ấn và sự tự hào cho người hâm mộ Việt Nam.

LCP Finals lần đầu được tổ chức tại Đà Nẵng khép lại trong bầu không khí cuồng nhiệt. Giải đấu không chỉ xác định đội vô địch, các suất vào chung kết thế giới mà còn được kỳ vọng thể hiện bước tiến của Esports Việt Nam trên trường quốc tế.

Thy An