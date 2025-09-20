TSW khiêu khích hai đối thủ Đài Loan trước chung kết LCP

Tuyển thủ Team Secret Whales Eddie mong CFO và PSG Talon cố gắng hết sức tại chung kết LCP 2025 vì có thể họ sẽ thất bại về nước.

Lời nhắn nhủ đầy khiêu khích được Eddie, đường dưới của TSW, gửi đến hai đối thủ Đài Loan là PSG Talon và CTBC Flying Oysters (CFO) trước thềm trận chung kết nhánh thua LCP 2025, chiều 20/9 tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. Các tuyển thủ Việt cho biết được thi đấu ngay trên sân nhà là yếu tố giúp tiếp thêm sức mạnh, động lực và sự tự tin. Ngoài ra còn có sự cổ vũ nhiệt tình từ cộng đồng fan hùng hậu trên cả nước.

Eddie phụ trách đường dưới của Team Secret Whales. Ảnh: Quỳnh Trần

Taki cho biết sự xuất hiện của các fan trên khán đài là động lực to lớn. Dù đã trải qua rất nhiều ván đấu tại Đài Loan và nhiều giải quốc tế, song các tuyển thủ vẫn cảm thấy hồi hộp khi lần đầu thi đấu ngay tại quê nhà. Nhất là với đội trưởng TSW, Đà Nẵng là quê hương nơi anh sinh ra và lớn lên.

Đáp lại lời khiêu khích từ tuyển Việt Nam, HongQ của CFO và Maple của PSG Talon đều bật cười chấp nhận lời thách đấu. Cả hai đều cho rằng thi đấu tại Việt Nam, nhất là thành phố biển đẹp và năng động như Đà Nẵng là trải nghiệm đáng nhớ. Thời gian qua dù lịch trình tập luyện dày đặc, các tuyển thủ Đài Loan vẫn cố gắng sắp xếp để thưởng thức các đặc sản.

Maple của PSG Talon trở lại sân khấu LMHT tại LCP 2025, sau giai đoạn tạm nghỉ thi đấu. Ảnh: Quỳnh Trần

HongQ cho biết đồ ăn Việt Nam rất ngon, hợp khẩu vị và có các điểm tương đồng với ẩm thực ở quê nhà Đài Loan. Trong khi Maple thấy cảm kích vì cơ hội được lần nữa đứng trên sân khấu thi đấu Liên Minh Huyền Thoại, đối đầu với các tuyển thủ trẻ từ TSW của Việt Nam.

Chiều 20/9, PSG và TSW sẽ chính thức đối đầu trong trận chung kết nhánh thua với thể thức BO5. Trong họp báo trước thềm sự kiện, đại diện BTC đều kỳ vọng có thể xem được trọn vẹn 5 trận đấu kịch tính và căng thẳng của các đội, đây hứa hẹn là những khoảnh khắc lịch sử của cả ba đội.

HongQ của CFO cho biết thích món Việt và khen ngợi cảnh đẹp tại Đà Nẵng. Ảnh: Quỳnh Trần

Mới đây, GAM Esports cũng gửi lời động viên đến các đối thủ TSW, mong các fan hãy cùng ủng hộ, chung tay cổ vũ cho nền Esports nước nhà. Dù không góp mặt trong hai ván đấu chung kết, toàn đội GAM vẫn sẽ đi từ TP HCM đến Cung thể thao Tiên Sơn tại Đà Nẵng để cổ vũ.

LCP 2025 Finals Weekend do Riot Games, FPT và VNGGames đồng tổ chức, được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế với phần bình luận đa ngôn ngữ, phát sóng trực tuyến toàn cầu. Sự kiện được kỳ vọng trở thành bước ngoặt trong hành trình phát triển Esports của Việt Nam và FPT Telecom.

Chung kết nhánh thua sẽ diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn trong buổi chiều ngày 20/9. Theo sau đó là chung kết tổng vào lúc 16h30 ngày 21/9. Vé chung kết LCP 2025 đang mở bán ở cả hình thức mua lẻ và combo hai ngày với nhiều ưu đãi đi kèm. Ngoài thi đấu, LCP 2025 còn tổ chức cuộc thi cosplay, giao lưu tuyển thủ...

Thy An