TSW: 'CFO biến hóa khó lường, PSG Talon giỏi kiểm soát thế trận'

Đà NẵngHLV Naul và hỗ trợ Naul của Team Secret Whales đánh giá hai đối thủ Đài Loan đều đánh kiểm soát chặt chẽ, song có điểm mạnh riêng.

Trước thềm loạt trận quyết định tại LCP 2025, hỗ trợ Taki và HLV Naul của Team Secret Whales (TSW) đã có những nhận định về hai đối thủ trực tiếp từ Đài Loan là CFO và PSG Talon. Chia sẻ với VnExpress, Taki cho biết từng đụng độ với cả hai ở các đấu trường quốc tế khác. Song lần này, khi phải tái chiến ngay trên sân nhà Đà Nẵng, anh tin đội nhà có lợi thế về mặt tinh thần rất lớn.

TSW là đại diện Việt Nam duy nhất giành vé dự Chung kết Thế giới 2025. Ảnh: LCP

Theo Taki, hai đội Đài Loan có phong cách khá giống nhau khi đều sở hữu kỹ năng cá nhân tốt và lối đánh thiên về kiểm soát. Đi sâu vào phân tích chi tiết chiến thuật, Naul cho rằng điểm chung của hai đội Đài Loan là khả năng "trừng phạt" sai lầm và bóp nghẹt đối thủ bằng nhịp độ chậm rãi. Dù giống nhau về cách đánh song vẫn có sự khác biệt về thói quen, chiến thuật và đội hình.

Naul nhận định CFO có hai người chơi đường trên, giúp họ thay đổi chiến thuật linh hoạt, đồng thời sở hữu một rừng ổn định là Junjia. PSG Talon đánh chậm hơn, thiên về tính toán vì đội hình có nhiều tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm. CFO thường tạo ra những biến hóa bất ngờ khiến đối thủ không kịp trở tay. Trong khi PSG Talon lại nghiêng hẳn về khả năng kiểm soát thế trận, không để đội bạn có bất cứ pha phản công hay trấn áp nào.

PSG Talon ăn mừng chiến thắng tại vòng loại LCP 2025. Ảnh: LCP

Đánh giá về lợi thế và thách thức, cả hai tuyển thủ TSW đều cho rằng yếu tố sân nhà tại Đà Nẵng là điểm cộng lớn nhất cho họ. Naul nhấn mạnh sự cổ vũ của khán giả sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các tuyển thủ trẻ. Tuy nhiên, anh thừa nhận áp lực lần đầu ra sân khấu lớn có thể thử thách đội hình với nhiều tuyển thủ trẻ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm "chinh chiến" quốc tế của TSW.

Trước hết, TSW sẽ phải vượt qua PSG Talon ở chung kết nhánh thua nếu muốn gặp CFO ở chung kết tổng, tranh ngôi vô địch LCP 2025. Với lối chơi giàu sức tấn công đặc trưng của khu vực VCS, đội tuyển Việt Nam kỳ vọng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ lên đối thủ từ những phút đầu, thay vì bị cuốn theo thế trận kiểm soát đặc trưng của hai đối thủ Đài Loan.

CFO duy trì phong độ từ đầu giải, tiến thẳng vào chung kết LCP 2025. Ảnh: LCP

League of Legends Championship Pacific (LCP 2025) là giải đấu Liên minh huyền thoại lớn nhất được tổ chức tại Đà Nẵng, quy tụ các đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mùa giải đầu tiên do Riot Games và Carry International ra mắt năm 2025, thay thế các giải VCS (Việt Nam), PCS (Đài Loan) và LJL (Nhật Bản), quy tụ tám đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm Việt Nam, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản và Australia.

Chung kết Finals Weekend sẽ diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn trong hai ngày 20-21/9. Vé chung kết LCP 2025 đang mở bán ở cả hình thức mua lẻ và combo hai ngày với nhiều ưu đãi đi kèm. Ngoài thi đấu, LCP 2025 còn tổ chức cuộc thi cosplay, giao lưu tuyển thủ...

Thy An