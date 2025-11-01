Truyện về cuộc chiến quái vật của J. K. Rowling

Tác giả "Harry Potter" J. K. Rowling viết truyện "Quái vật Ickabog", xoay quanh cuộc chiến bảo vệ vương quốc của hai bạn nhỏ.

Bản dịch tiếng Việt được ra mắt vào đầu tháng 11, hướng đến độc giả từ bảy đến 12 tuổi. Truyện xoay quanh hai nhân vật chính - Daisy và Bert, thiếu niên sống ở vương quốc Cornucopia tươi đẹp, yên bình. Một ngày, quái vật Ickabog xuất hiện và đe dọa dân chúng. Hai bạn nhỏ bước vào cuộc phiêu lưu để cứu quê hương, người thân.

Sách "Quái vật Ickabog" dày 384 trang. Ảnh: NXB Trẻ

Rowling hoàn thành bản thảo trong thời gian viết Harry Potter, dự định phát hành sau khi tập cuối ra mắt. Tuy vậy, khi Harry Potter kết thúc năm 2007, bà ngừng viết thể loại thiếu nhi, dự án cũng bị gác lại.

Năm 2020, giữa đại dịch Covid-19, bà hoàn tất tác phẩm, độc giả đầu tiên là hai con của Rowling. Tác giả nói nhờ đọc sách cho con hàng đêm, bà có cơ hội đắm chìm lần nữa trong thế giới cổ tích. Rowling cũng đăng lên mạng miễn phí, phục vụ bạn đọc trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo tác giả, "Ickabog" bắt nguồn từ "Ichabod", nghĩa là "không còn vinh quang", hoặc "vinh quang đã rời đi". Trong tác phẩm, Rowling đặt nhiều câu hỏi bà quan tâm bấy lâu: Điều gì khiến cái ác có cơ hội trỗi dậy và cần gì để đánh bại nó, tại sao nhiều người chọn tin vào những lời dối trá, dù bằng chứng còn mơ hồ.

Dịch giả bản tiếng Việt - Eimii - cho biết từng thử chuyển ngữ truyện khi Rowling giới thiệu một số chương trên mạng. Lúc ấy, chị say mê thế giới giàu màu sắc, cách kể chuyện lôi cuốn của tác giả. Sau khi đơn vị phát hành trong nước quyết định ra mắt tác phẩm, chị có cơ hội sống cùng tác phẩm một lần nữa. "Lần này, tôi còn tận hưởng câu chuyện hơn trước vì có những chi tiết, cách diễn đạt đến nay tôi mới thật sự hiểu hết ý, hình dung chính xác hơn về bối cảnh", Eimii nói.

Dịch giả cho biết điều khó nhất là việc chuyển ngữ mà vẫn giữ được vẹn nguyên chất cổ tích vốn có của tác phẩm gốc. Suốt quá trình dịch, chị thường hình dung bản thân như một người kể chuyện đêm khuya, được nhìn thấy những con phố, món bánh, để độc giả nhí khi mở trang sách cũng có thể đắm chìm trong thế giới ấy. Có những cái tên, như Fred Phi Phàm, Bơ Béo, chị phải thử nhiều cách dịch để vừa thể hiện được nét hóm hỉnh, vừa phản ánh đúng nhân vật.

Tranh minh họa trong sách. Ảnh: NXB Trẻ

J. K. Rowling, 60 tuổi, là tiểu thuyết gia người Anh, nổi tiếng toàn cầu với loạt truyện Harry Potter ra mắt năm 1997, bán hơn 500 triệu bản và được chuyển thể thành loạt phim ăn khách. Trước khi trở thành một trong những tác giả kiếm tiền nhiều nhất thế giới, bà từng trải qua giai đoạn khó khăn khi là mẹ đơn thân, sống bằng tiền trợ cấp xã hội ở Anh, thậm chí bị trầm cảm.

Ngoài viết sách, Rowling sáng tác kịch bản và tiểu thuyết trinh thám dưới bút danh Robert Galbraith. Với bút danh này, Rowling viết nhiều quyển sách như The Casual Vacancy (2012) và Cormoran Strike (bốn quyển). Cormoran Strike kể về hành trình thám tử, từng là cựu chiến binh, điều tra những vụ án giết người cùng cộng sự Robin Ellacott. Bộ truyện có các tập Cuckoo's Calling (2013), The Silkworm (2014), Career of Evil (2015), Lethal White (2018).

Mai Nhật