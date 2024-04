Truyện tranh Superman giá 6 triệu USD

MỹCuốn truyện tranh năm 1938 kể về sự xuất hiện lần đầu của Superman được bán sáu triệu USD trong cuộc đấu giá ở Dallas.

Theo CNN, con số sáu triệu USD (149,7 tỷ đồng) biến tác phẩm trở thành cuốn truyện tranh đắt nhất từ trước đến nay trên thế giới. Phiên đấu giá nằm trong Comics and Comic Art Signature Auction kéo dài từ ngày 4 đến 7/4 do Heritage Auctions tổ chức.

Theo nhà đấu giá, đây là "cuốn truyện tranh quan trọng, có sức ảnh hưởng lớn nhất từng được xuất bản" vì giới thiệu nhân vật siêu nhân với thế giới, chỉ 10 xu một số khi phát hành lần đầu tiên cách đây 86 năm.

Cuốn đầu tiên trong bộ truyện Superman có tình trạng tốt. Ảnh: Heritage Auctions

Barry Sandoval, phó chủ tịch của Heritage Auctions, nói trước cuộc đấu giá: "Nếu không có Superman và Action Comics No. 1, ai biết được thời hoàng kim của truyện tranh có xảy ra hay không, hay liệu thể loại truyện tranh hành động có phổ biến như ngày nay".

Dù cũ và bị mòn một góc phía trên, cuốn truyện vẫn ở tình trạng tốt, màu sắc nét. Câu chuyện do Jerry Siegel và Joe Shuster viết, tiết lộ nguồn gốc của Superman - đứa trẻ ngoài hành tinh được gửi đến Trái đất - và người yêu của anh, Lois Lane. Nhà đấu giá cho biết hiện có hai bản in khác ở tình trạng tốt hơn và ước tính 100 bản còn tồn tại trong tổng số 200.000 bản in ban đầu.

Heritage Auctions cho biết thêm giá trị của các bản in này cao đến mức mỗi trang truyện có giá tới 60.000 USD. Các bản sao khác cũng đã được bán với giá kỷ lục, trong đó có một bản vào năm 2021 giá 3,25 triệu USD (81,1 tỷ đồng).

Theo CGC Comics - dịch vụ chấm điểm truyện tranh ở Florida, cuốn truyện về lần xuất hiện đầu tiên của Người Nhện từng bán với giá 3,6 triệu USD, còn cuốn Cuộc phiêu lưu của Người Thép được trả 5,3 triệu USD năm 2022.

Kể từ khi xuất hiện, Superman đã trở thành một trong những nhân vật dễ nhận biết nhất, nổi tiếng lâu đời trong văn hóa đại chúng Mỹ, tạo ra những bộ phim bom tấn, sách, đồ chơi và kẹo cao su.

Họa Mi (theo CNN)