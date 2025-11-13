Truyền thông Trung Quốc: 'Trọng tài thiên vị vẫn không thắng được Việt Nam'

Trung QuốcSai lầm của Wang Shiqin và công tác trọng tài trở thành điểm nhấn sau khi Trung Quốc thua Việt Nam 0-1 ở lượt ra quân giải giao hữu U22 Panda Cup 2025, tối 12/11.

Phút 81, trận đấu trên sân Song Lưu, Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), Lê Văn Thuận đột phá ở vòng cấm cánh trái rồi căng ngang khiến đội trưởng Liu Haofan không thể phá bóng ra xa. Wang Shiqin tiếp ứng nhưng phá hụt, để Phạm Minh Phúc ập vào sút cận thành ghi bàn thắng duy nhất cho Việt Nam.

Đây là thất bại đầu tiên của Trung Quốc trước Việt Nam ở cấp độ dưới 23 tuổi, kể từ trận giao hữu thua 0-2 năm 2019. Khi ấy, Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo, còn Trung Quốc có HLV huyền thoại Guus Hiddink. Ngoài ra, Việt Nam cũng chấm dứt 237 ngày bất bại liên tiếp của Trung Quốc.

Trung Quốc (áo đỏ) thua Việt Nam 0-1 ở lượt ra quân giải giao hữu U22 Panda Cup 2025, trên sân Shuangliu, Trung Quốc ngày 12/11/2025. Ảnh: CFA

Sau trận, truyền thông Trung Quốc lập tức chỉ trích đội nhà và cá nhân Wang Shiqin. Thậm chí, trọng tài bản địa Shen Yinhao cũng bị tố thiên vị đội nhà.

"Trung Quốc gặp Việt Nam trên sân nhà, dùng đội hình năm hậu vệ, thậm chí trọng tài còn thiên vị nhưng vẫn thua", phóng viên Pei Li viết trên mạng xã hội Weibo. "Thật khó tưởng tượng điều này gây khó chịu cho bóng đá Trung Quốc đến mức nào. Thật sự thảm hại. Chỉ có thể lấy việc đội đang thiếu người làm bình phong cho thất bại vậy".

Trước giải giao hữu U22 Panda Cup, HLV Antonio Puche triệu tập 30 cầu thủ. Tuy nhiên, 10 cầu thủ không thể hội quân đúng ngày do trùng lịch thi đấu ở Đại hội Thể thao toàn quốc. Ngoài ra, tài năng trẻ Wang Yudong có dấu hiệu quá tải, còn Peng Xiao gặp chấn thương.

Việt Nam mở tỷ số Bàn thắng của Phạm Minh Phúc sau sai lầm của hàng thủ Trung Quốc ở phút 81.

Pei Li cho rằng đó là thực tế khách quan, nhưng các cầu thủ dường như thiếu khao khát ngay cả trên sân nhà, trước hàng chục nghìn khán giả. Sai lầm như một pha kiến tạo của Wang Shiqin cho thấy anh không được đặt đúng chỗ. Ở vị trí hậu vệ trái, Wang không phát huy được điểm mạnh tấn công, lại có nhiều lỗ hổng phòng ngự.

Trên mạng xã hội 163, tài khoản Talking Sports miêu tả tân HLV đội tuyển quốc gia Shao Jiayi "đã lấy tay che mặt và thở dài thườn thượt" sau khi trực tiếp chứng kiến pha bóng. Bàn thua lẫn biểu cảm của HLV Shao "vừa đau lòng, vừa bất lực".

Về công tác trọng tài, dù mang tính chất giao hữu, ông Shen Yinhao vẫn có nhiều quyết định ưu ái đội nhà. Nổi bật nhất là tình huống Liu Haofan đẩy ngã Bùi Vĩ Hào từ phía sau trong vòng cấm ở phút 84.

Nhiều tài khoản trên mạng xã hội Sina, 163, Sohu cho rằng nếu ở một giải đấu khác, ví dụ như vòng chung kết U23 châu Á 2026 mà Trung Quốc sắp sửa tham gia, đây sẽ là một quả phạt đền.

"Việc trọng tài bản địa điều khiển ở giải giao hữu chất lượng cao như thế này chỉ khiến cầu thủ hình thành thói quen xấu, gây bất lợi ở giải châu Á", phóng viên Pei Li cho hay. "Liu Haofan thoát phạt đền vì trọng tài trong nước. Liệu họ có dám làm vậy ở U23 châu Á 2026 không?".

Không có phạt đền cho Việt Nam Tình huống Liu Haofan đẩy sau khiến Bùi Vĩ Hào ngã trong vòng cấm ở phút 84.

Talking Sports còn liệt kê tình huống Bùi Vĩ Hào dẫn bóng phản công và qua hết các cầu thủ Trung Quốc, nhưng bị phạm lỗi. Trọng tài Shen cắt còi nhưng không rút thẻ cảnh cáo. Sau đó, ông cũng thổi còi kết thúc trận đấu ngay trước khi Việt Nam có cơ hội phản công rõ nét.

Trong khi đó, phóng viên Ma Dexing đánh giá thất bại lần này là hợp lý, nhưng không thể nói Trung Quốc thi đấu quá kém. "Lối chơi trước khi thủng lưới không đến nỗi nào", ông cho hay. "Thể lực sa sút là nguyên nhân. Ngoài ra, các cầu thủ còn bận rộn, và kiệt sức với Đại hội Thể thao toàn quốc".

Ở trận đấu trước đó, Hàn Quốc thắng Uzbekistan 2-0 để dẫn đầu Panda Cup. Việt Nam xếp nhì với hiệu số bàn thắng bại kém hơn.

Lượt hai sẽ diễn ra vào ngày 15/11, khi Việt Nam gặp Uzbekistan và Trung Quốc đấu Hàn Quốc.

Trung Thu (tổng hợp)