Truyền thông thế giới thán phục kỷ lục của Bao Phương Vinh

Kỷ lục thế giới 40 điểm trong bốn lượt cơ của Bao Phương Vinh tại World Cup carom 3 băng ở Antwerp khiến truyền thông thế giới kinh ngạc.

"Bao Phương Vinh đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc", trang chủ Liên đoàn billiard thế giới (UMB) viết. "Tất cả đã cố gắng cật lực, nhưng chỉ một cơ thủ tỏa sáng trong ngày thi 9/10. Nhà vô địch thế giới năm 2023 đã thắng David Pennor 40-5 chỉ sau bốn lượt cơ, hiệu suất 10 điểm mỗi lượt, với series cao 25 điểm".

Bao Phương Vinh trong trận gặp David Pennor ở World Cup carom 3 băng tại Antwerp, Bỉ ngày 9/10/2025. Ảnh: Maeil

UMB công nhận màn trình diễn của Phương Vinh là kỷ lục World Cup, lẫn kỷ lục thế giới. Trước đó, cơ thủ Hà Lan Dick Jaspers giữ kỷ lục thế giới với chiến thắng 40-0 sau bốn lượt cơ ở giải VĐQG Đức. Tuy nhiên, trận đấu của Jaspers không có video, và không do UMB tổ chức. Màn trình diễn của Phương Vinh đến tại đấu trường lớn bậc nhất, và cũng có video.

Báo Hàn Quốc Maeil cũng đưa tin về kỷ lục của Phương Vinh. "Sau khi khởi động với ba điểm ở lượt cơ đầu tiên, Phương Vinh đi chuỗi 25 điểm, nâng tỷ số lên 28-2", báo viết. "Sau đó, anh thở một hơi, rồi ghi hai điểm ở lượt đánh thứ ba. Cuối cùng, Phương Vinh ghi liền 10 điểm và kết thúc trận đấu với hiệu suất 10 điểm mỗi lượt, con số đáng mơ ước. Hết trận, khán giả đồng loạt vỗ tay reo hò".

Báo Hà Lan Driebanden thì viết Phương Vinh đã "đi vào lịch sử billiard". Chuyên trang billiard Kozoom lại nhận xét thành tích của cơ thủ 30 tuổi "không thể tưởng tượng nổi".

Giới chuyên môn cũng đánh giá cao trận đấu để đời của Phương Vinh trước Pennor. Bình luận viên Bert van Manen viết trên trang cá nhân sau trận: "Tuyệt vời Phương Vinh. Xin hãy kể cho tôi nghe về trận đầu tiên trong ngày mà cậu ấy đã chơi. Vì trong trận thứ hai, Phương Vinh chơi như phát cuồng, với lý do nào đó. 28 điểm sau hai lượt cơ, và 40 điểm sau bốn lượt. Đúng là một nhà vô địch".

Trọng tài Ewald Holzhaus làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa Phương Vinh và Pennor, thì đăng lên mạng ảnh chụp biên bản trận đấu, chỉ có bốn dòng. "Tôi là trọng tài vinh dự được điều khiển trận đấu đó", ông viết. "Một màn trình diễn kỳ lạ của Phương Vinh".

Trong các trận carom 3 băng đến 40 điểm, các cơ thủ thường nghỉ giải lao sau mốc 20 điểm. Do Phương Vinh ghi liền 25 điểm ở lượt thứ hai, hai cơ thủ giải lao chỉ sau hai lượt đánh. Khi một người bất ngờ vì điều này, đối thủ Pennor cũng bình luận hóm hỉnh: "Đúng thế, chúng tôi đã giải lao chỉ sau hai lượt".

Biên bản trận đấu lịch sử của Phương Vinh. Ảnh: Ewald Holzhaus

Phương Vinh thì nói rằng trận đấu này chắc chắn sẽ đem lại cho anh sự tự tin, sau chuỗi giải liên tiếp gây thất vọng và bị loại khỏi nhóm hạt giống. Cơ thủ sinh năm 1995 cho biết anh cần phải vào bán kết World Cup ở Antwerp (Bỉ) hiện tại, để trở lại nhóm hạt giống.

Sau trận thắng Pennor, Phương Vinh vào vòng đấu chính và ở cùng bảng F với Trần Thanh Lực, Tolgahan Kiraz và Ruben Legazpi. Vòng đấu chính diễn ra hôm nay 10/10, chọn ra 16 kỳ thủ vào vòng knock-out.

Các bảng vòng đấu chính

Bảng A: Dick Jaspers, Glenn Hofman, Haeng Jik Kim, Nick Polychronopoulos

Bảng B: Myung Woo Cho, Peter Ceulemans, Torbjorn Blomdahl, David Pennör

Bảng C: Trần Quyết Chiến, Nguyễn Trần Thanh Tự, Martin Horn, Roland Forthomme

Bảng D: Eddy Merckx, Frederic Caudron, Myeong Jong Cha, Bong Joo Hwang

Bảng E: Marco Zanetti, Gokhan Salman, Berkay Karakurt, Omer Karakurt

Bảng F: Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh, Tolgahan Kiraz, Ruben Legazpi

Bảng G: Tayfun Tasdemir, Chiêm Hồng Thái, Jeremy Bury, Pedro Gonzalez

Bảng H: Jung Han Heo, Huberney Catano, Sameh Sidhom, Sergio Jimenez.

Xuân Bình