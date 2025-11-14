Truyền thông thế giới sốc sau cú giật cùi chỏ của Ronaldo

IrelandCác tờ báo thể thao hàng đầu thế giới bày tỏ sự bất ngờ đối với Cristiano Ronaldo sau hành vi dẫn tới thẻ đỏ trong trận thua của Bồ Đào Nha ở vòng loại World Cup 2026.

Phút 59 trận đấu tối 13/11, khi bị Dara O'Shea theo kèm trong vòng cấm, Ronaldo phản ứng bằng cách giật cùi chỏ. Ban đầu, trọng tài chỉ phạt thẻ vàng đối với đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng sau khi tham khảo VAR, ông rút thẻ đỏ trực tiếp. Tình huống diễn ra khi Bồ Đào Nha bị chủ nhà CH Ireland dẫn 2-0, từ các pha làm bàn của Troy Parrott ở phút 17 và 45.

Ronaldo phản ứng sau khi bị thổi phạt về tình huống giật cùi chỏ, trong trận Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 ở vòng loại World Cup tối 13/11. Ảnh: A Bola

Tờ AS (Tây Ban Nha) gọi những gì Ronaldo làm là "màn trình diễn đáng xấu hổ", đồng thời đánh giá Parott trưởng thành hơn nhiều so với đội trưởng Bồ Đào Nha. Nếu CR7 không phải rời sân sớm, Bồ Đào Nha có thể đã ghi bàn và giành điểm. "HLV Roberto Martinez đã cố gắng thay đổi cục diện bằng cách đưa Renato Veiga và Nelson Semedo vào sân, nhưng chính Ronaldo mới tạo khác biệt thực sự", AS viết thêm.

Cũng tại Tây Ban Nha, tờ Marca gọi Ronaldo là một trong những "nhân vật tiêu cực" trong thất bại của Bồ Đào Nha, đồng thời nhấn mạnh án treo giò có thể ảnh hưởng đến vòng chung kết World Cup. Nếu bị cấm thi đấu hai trận, CR7 sẽ phải nghỉ trận cuối vòng loại gặp Armenia ngày 16/11 và trận đầu vòng chung kết (trong trường hợp Bồ Đào Nha giành vé trực tiếp).

Ronaldo nhận thẻ đỏ trong trận thua của Bồ Đào Nha

Trong 22 năm thi đấu cho đội tuyển, đây mới là lần đầu Ronaldo bị truất quyền thi đấu. Mở rộng ra toàn bộ sự nghiệp, tiền đạo 40 tuổi đã nhận 13 thẻ đỏ, trong đó có sáu lần khi còn thi đấu cho Real Madrid, năm lần tại Man Utd và một lần với Juventus.

Số thẻ đỏ trực tiếp chiếm đa số trong những lần Ronaldo bị đuổi, với chín chiếc. Bốn lần còn lại là do hai thẻ vàng cộng lại.

Tại Anh, BBC nêu bật việc Ronaldo bị truất quyền thi đấu lần đầu tiên trong màu áo đội tuyển, và bị CĐV Ireland la hét chế giễu trong thất bại bất ngờ này. Một kênh truyền thông khác của xứ sương mù, Sky Sports thì viết: "Hy vọng ngược dòng của Bồ Đào Nha bị phá hỏng khi 'bùa hộ mệnh' bị đuổi khỏi sân".

Tờ Gazzetta (Italy) cũng ngạc nhiên, dùng từ "điên rồ" và "thất vọng" để nói về hành động của Ronaldo. Về thất bại của Bồ Đào Nha, tờ này đánh giá là bất ngờ lớn và làm thổi bùng cuộc chiến giành vé ở bảng F.

Ronaldo (áo trắng) phản ứng khi bị phạt thẻ đỏ trong trận CH Ireland 2-0 Bồ Đào Nha ở vòng loại World Cup tối 13/11. Ảnh: A Bola

Trận thua CH Ireland khiến Bồ Đào Nha lỡ cơ hội giành vé sớm đến World Cup 2026. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn nằm trong tầm tay thầy trò HLV Martinez. Họ hiện dẫn đầu bảng F với 10 điểm, hơn đội xếp thứ hai Hungary hai điểm. Bồ Đào Nha sẽ hoàn thành nhiệm vụ nếu thắng Armenia, đội yếu nhất bảng, trong trận cuối trên sân nhà ngày 16/11.

Thậm chí, ngay cả khi hòa Armenia, Bồ Đào Nha cũng có thể giành vé với điều kiện vẫn hơn Hungary hiệu số (hiện là +5 so với +2). Trong trường hợp hai đội bằng điểm, hiệu số là thành tích ưu tiên thứ nhất để phân định vị trí.

Thanh Quý (theo AS, Marca, BBC)