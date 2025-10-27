Truyền thông Thái Lan nói Myanmar cho nổ loạt khu phức hợp lừa đảo

Quân đội Myanmar kích nổ loạt tòa nhà ở tụ điểm lừa đảo khét tiếng KK Park, tiếng nổ có thể nghe từ bên kia biên giới Thái Lan.

Báo Thái Bangkok Post đưa tin quân đội Myanmar hồi cuối tuần yêu cầu lực lượng phiến quân Quân đội Quốc gia Karen phá hủy một loạt tòa nhà ở tụ điểm lừa đảo KK Park, Myawaddy, đối diện làng Mae Ku, Mae Sot, Thái Lan.

Các đợt kích nổ bắt đầu từ 18h30 ngày 24/10 cho đến tối 25/10. Loạt vụ nổ khiến khói trắng dày đặc lan ở vùng biên giới, tiếng nổ lớn đến mức có thể nghe thấy từ Mae Sot, Thái Lan.

Quân đội Thái Lan cho biết chính quyền Myanmar đã thông báo trước cho họ về kế hoạch và các vị trí kích nổ. Giới chức vùng biên giới Thái Lan đã thông báo tình hình cho người dân qua loa phóng thanh.

Khói bốc lên từ khu phức hợp KK Park ở Myawaddy, Myanmar, nhìn từ Mae Sot, ngày 24/10. Ảnh: AFP

Trước đó, quân đội Myanmar thông báo triệt phá một đường dây lừa đảo trong khu vực, thả gần 2.000 công dân nước ngoài. Theo Nation, những người này đã vượt biên sang Mae Sot, Thái Lan.

Bangkok ước tính 1.198 người đã vượt biên trong hai ngày, đông nhất là người Ấn Độ, rồi đến Trung Quốc, Việt Nam. Nhiều người bơi, ôm thùng xốp vượt sông Moei để sang lãnh thổ Thái Lan.

Những ổ lừa đảo quy mô lớn đã mọc lên như nấm dọc theo biên giới Myanmar kể từ khi nội chiến xảy ra sau cuộc đảo chính năm 2021 ở nước này, trong đó KK Park được coi là một trong những tụ điểm khét tiếng nhất.

Ôm thùng xốp vượt sông Moei sau đột kích KK Park Nhóm nam giới vượt biên từ Myanmar sang Thái Lan trong video được công bố ngày 23/10. Video: Thai PBS

Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar hồi tháng 2 gây sức ép buộc các nhóm phiến quân ở Myanmar, vốn bảo kê cho trung tâm lừa đảo, phải cam kết "xóa bỏ" những ổ lừa đảo trực tuyến ở thị trấn Myawaddy, sát biên giới Thái Lan - Myanmar.

Tuy nhiên, sau khi chiến dịch trấn áp kết thúc, những tòa nhà mới lại mọc lên trong các khu phức hợp được canh phòng nghiêm ngặt ở Myawaddy, dọc sông Moei ngăn cách Myanmar và Thái Lan.

Theo các chuyên gia, một số người bị dụ dỗ, lừa gạt vào đường dây lừa đảo, nhưng cũng có những người tự nguyện tham gia với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn từ ngành công nghiệp bất hợp pháp trị giá hàng tỷ USD.

Đức Trung (Theo Nation, Bangkok Post)