Truyền thông quốc tế: VinFast VF 7 'đáng mong chờ'

Tờ Carbuzz dành lời khen cho mẫu xe điện mới của VinFast, kỳ vọng hãng Việt sớm đưa xe đến thị trường Mỹ.

Tác giả Belinda Anderson của Carbuzz, kênh truyền thông ôtô lớn tại Mỹ dành lời khen cho VinFast VF 7 trong bài viết đăng tải hôm 22/11. Trước đó, tờ báo chuyên ngành này cũng có những đánh giá tích cực với VF 8 và VF 9 của hãng xe Việt.

Thiết kế ngoại thất VinFast VF 7.

"Kiểu dáng của VF 7 rất bắt mắt", Carbuzz nói về thiết kế của mẫu SUV điện cỡ C. Theo đó, các chuyên gia phân tích về ngôn ngữ thiết kế mà Torino Design áp dụng trên VF 7, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp vũ trụ. Mẫu xe kết hợp kiểu sáng SUV truyền thống, với dải đèn LED định vị đặc trưng VinFast ở phần đầu xe. Trụ C thiết kế độc đáo, bộ vành kích thước 20 inch là chi tiết của VF 7 được đánh giá cao.

Theo Carbuzz, VF 7 sở hữu loạt trang bị an toàn như 8 túi khí và hệ thống an toàn chủ động tiên tiến. Phiên bản Plus có hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS như: cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa... Ngoài ra, xe còn có gói trang bị VF connect, kèm tính năng trợ lý ảo.

Thực tế, đây cũng là điểm nổi trội của xe điện VinFast khi so sánh với các mẫu xe xăng cùng phân khúc. Ngoài trợ lý ảo có khả năng tương tác, điều khiển xe thông minh, số lượng các tính năng thông minh trên VF 7 cũng khá vượt trội như: gọi cứu hộ tự động, giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép, theo dõi và hiển thị thông tin về xe theo thời gian thực...

Khoang nội thất VF 7 hướng về phía người lái.

Sức mạnh của VF 7 đến từ động cơ điện có công suất 174 mã lực ở phiên bản Base với khả năng di chuyển quãng đường tối đa 375 km/lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP). Tuy nhiên, theo Carbuzz, người dùng có thể lựa chọn phiên bản VF 7 Plus với động cơ 349 mã lực để cảm nhận sự mạnh mẽ và cảm hứng lái phấn khích.

Ngoài ra, nhiều báo quốc tế chuyên về ôtô cũng có những nhận định đáng chú ý về mẫu xe sắp mở bán của VinFast. Tờ Carscoops cho biết, mẫu xe này sẽ bán tại Mỹ và nhận đặt trước tại Việt Nam từ ngày 2/12, giao xe đầu năm 2024. Với mức giá từ 999 triệu đồng đến 1,199 triệu đồng, tờ báo Mỹ cho rằng người dùng sẽ hưởng lợi với lựa chọn thuê pin.

Đây cũng là nhận định của tờ Electrek. Tại thị trường Việt Nam, VinFast cung cấp cung cấp gói cho thuê pin với chi phí hàng tháng 2,9 triệu đồng (tương đương 120 USD) cho quãng đường di chuyển tối đa lên tới 3.000 km mỗi tháng. Với quãng đường di chuyển vượt quá 3.000 km, phí hàng tháng sẽ là 4,8 triệu đồng (xấp xỉ 198 USD).

Trong năm đầu, người dùng mua xe được miễn phí sạc công cộng của VinFast, đồng nghĩa với việc chi phí vận hành bằng chi phí thuê pin, tương đương khoảng 967 đồng/km, theo tính toán của hãng.

Theo Electrek, hãng xe Việt đã có kế hoạch bán VF 7 tại Mỹ. Đồng thời tờ báo này cũng quan sát những bước tiến của hãng xe Việt Nam trong hơn 2 năm qua, khi lần lượt ra mắt các mẫu VF e34, VF 5, VF 8, VF 9 và mới đây là VF 3, VF 6 và VF 7.

Quang Anh

Ảnh: VinFast