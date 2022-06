Truyền thông quốc tế đưa tin về dự án KCN dệt may Aurora IP

Dự án Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông xuất hiện trên trang tin của Bloomberg, Yahoo Finance như một điểm sáng thu hút các nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Theo nhận định của Bloomberg, trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng ngành dệt may thế giới đang trên đà khởi sắc, Việt Nam vẫn giữ vững vị trí nước xuất khẩu dệt may hàng đầu tại thị trường Mỹ và EU. Những dự án đầu tư bất động sản công nghiệp chuyên ngành xanh như Aurora IP sẽ góp phần phát triển nguồn cung cho ngành dệt may Việt Nam trong dài hạn.

Khu công nghiệp dệt may Aurora IP "tầm nhìn xanh".

Dệt may là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam với thị phần xuất khẩu đứng thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc, nhưng lại đang bị đánh giá là mang lại hệ luỵ làm ô nhiễm môi trường nước (đặc biệt trong khâu dệt nhuộm), không khí, chất thải rắn... và bị coi là gánh nặng đối với hệ sinh thái.

Trước thực tế đó, việc "xanh hoá" ngành dệt may là hướng đi cần lưu tâm.

Với mục tiêu xây dựng và phát triển khu công nghiệp dệt may xanh - sạch - bền vững tại Việt Nam, Aurora IP kỳ vọng sẽ từng bước tháo gỡ những thách thức của toàn ngành, góp phần giữ vững vị thế dẫn đầu của dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh Bloomberg, các hãng tin quốc tế khác như Market Insider, Yahoo Finance cũng đưa ra phản hồi tích cực về tiềm năng phát triển của dự án này. Được đầu tư, triển khai đồng bộ từ quy hoạch, thiết kế đến thi công, Aurora IP là một trong số ít khu công nghiệp tại Việt Nam sở hữu đầy đủ tiềm lực, cơ sở pháp lý, hạ tầng đồng bộ để xây dựng các nhà máy hạ tầng kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe của quy trình dệt nhuộm.

Dự án Khu công nghiệp Dệt may xanh - sạch - bền vững Aurora IP.

Công tác bảo vệ môi trường được chủ đầu tư chú trọng, từ hệ thống chiếu sáng và giám sát công cộng (khuyến khích sử dụng điện năng lượng mặt trời), hệ thống cấp nước (đầu tư hệ thống khai thác và xử lý nước mặt sông thay vì hút nước ngầm), xử lý chất thải... Hệ thống xử lý nước thải của Aurora IP được thiết kế đồng bộ với công suất lên đến 110.000 m3 một ngày, sử dụng công nghệ tiên tiến, đảm bảo đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải cho toàn khu công nghiệp trước khi thải ra môi trường.

Aurora IP xây dựng theo mô hình đô thị công nghiệp sinh thái.

Hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bền vững, Aurora IP cũng đảm bảo an ninh cuộc sống và môi trường làm việc thuận lợi cho các chuyên gia và công nhân. Cùng với phát triển hạ tầng công nghiệp, dự án kết hợp cung cấp đầy đủ tiện ích dịch vụ, sinh hoạt, giải trí, an sinh, mang đến cuộc sống tiện nghi, hiện đại cho nguồn nhân lực gắn bó với khu công nghiệp.

Ông Trần Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cát Tường Group cho biết: "Chúng tôi tự hào là một trong những công ty bất động sản tiên phong trong việc tạo ra khu công nghiệp chuyên ngành dệt nhuộm "xanh", mang đến môi trường đầu tư thuận lợi, hướng đến đạt tiêu chuẩn quốc tế cho các nhà đầu tư nước ngoài".

Cũng theo ông Quốc Việt, sự quan tâm giới truyền thông dành cho Aurora IP là động lực thúc đẩy công ty phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình đối với sự phát triển của ngành dệt may.

(Nguồn và ảnh: Cát Tường Group)