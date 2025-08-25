Truyền thông ngoài trời - 'cửa sổ' mở rộng trải nghiệm du lịch

Khi du lịch khởi sắc trở lại, các hãng hàng không, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, đồ lưu niệm lẫn điểm đến địa phương chi mạnh quảng cáo kỹ thuật số.

Sau thời gian bị kìm hãm bởi đại dịch và suy giảm kinh tế, ngành du lịch Việt đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, kỳ vọng tăng trưởng ấn tượng. Theo Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế đến nước ta dự kiến đạt 18-20 triệu lượt vào năm tới, vượt cả mức trước dịch.

Song song đó, xu hướng du lịch nội địa tái bùng nổ. Người Việt xê dịch nhiều, thường xuyên hơn và chịu chi để tăng trải nghiệm. Yếu tố này khiến "chiếc bánh thị phần" du lịch hấp dẫn hơn, nhưng cũng cạnh tranh khốc liệt.

Không chỉ tên tuổi lớn, loạt doanh nghiệp địa phương, startup du lịch, dịch vụ lưu trú, vận chuyển... đẩy mạnh truyền thông để khẳng định vị thế. Lúc này, việc thương hiệu xuất hiện đúng thời điểm, đúng nơi, đủ nổi bật là yếu tố sống còn. Bởi lẽ khi có quá nhiều lựa chọn, đơn vị xuất hiện đầu tiên và đủ ấn tượng sẽ có lợi thế lớn trong việc thu hút, giữ chân khách.

Không đơn thuần là kênh hiển thị thương hiệu, quảng cáo lộ thiên (OOH) hay hình thức kỹ thuật số ngoài trời (DOOH) được xem là một phần thú vị trong chuyến trải nghiệm. Cụ thể, màn hình lớn tại sân bay, trung tâm đô thị hay điểm tham quan... vừa giúp doanh nghiệp "gặp" đúng người, vừa chạm đúng khoảnh khắc du khách sẵn sàng chi tiêu, khám phá.

Trong bối cảnh quảng cáo số dễ bị lướt qua, OOH có nhiều lợi thế: không thể bị tắt, hiện diện liên tục 24/7 và dễ tạo ấn tượng qua màn hình cỡ lớn, trực quan. Điểm này phù hợp với ngành du lịch - nơi hình ảnh đẹp, cảm xúc trải nghiệm là yếu tố quyết định.

Là doanh nghiệp thuộc top đầu lĩnh vực truyền thông ngoài trời, Bizman Media sở hữu mạng lưới quảng cáo OOH, DOOH quy mô lớn, phủ khắp 20 tỉnh thành.

Đầu tiên, đơn vị trang bị hệ thống hộp đèn, màn hình LED cỡ lớn tại các cảng HKQT - nơi tiếp cận hàng triệu lượt khách mỗi tháng. Bảng quảng cáo án ngữ ở cao tốc, quốc lộ, cửa ngõ nhiều thành phố lớn, phủ sóng hành trình di chuyển.

Ngoài ra, đơn vị vận hành hệ thống LED tại nút giao trọng điểm ở các thành phố lớn. Cùng với đó là ba màn hình Skyled nổi bật ven sông Sài Gòn, TP HCM và 80 hệ thống LED tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp đoạn cảng HKQT Nội Bài, Hà Nội.

Ngoài ra, Bizman Media cung cấp giải pháp truyền thông trọn gói - từ tư vấn chiến lược, thiết kế nội dung, quản lý chiến dịch đến đo lường hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu ngân sách, tăng mức độ ghi nhớ.

"Với khả năng hiển thị linh hoạt đa nhiều tỉnh, thành, thời gian lẫn hành vi khách hàng, chúng tôi kỳ vọng trở thành cánh tay nối dài giúp các thương hiệu trong ngành du lịch - từ hãng bay, khách sạn, chuỗi nhà hàng đến Sở, trung tâm xúc tiến du lịch địa phương, qua đó định vị thương hiệu đúng chỗ, đúng lúc và nhắm trúng khách tiềm năng", đại diện Bizman Media nói thêm.

