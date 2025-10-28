Truyền thông Congo: 'Vingroup mang tinh thần đổi mới đến châu Phi'

Việc Vingroup triển khai loạt dự án quy mô lớn tại Congo được báo chí nước này miêu tả là "bước ngoặt chiến lược" và mở ra kỷ nguyên hợp tác mới.

Sự quan tâm của báo chí Congo đặc biệt dồn vào lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa Vingroup và chính quyền thủ đô Kinshasa. Theo thỏa thuận, Vingroup nghiên cứu phát triển một đại đô thị rộng hơn 6.300 ha ven sông và tham gia chuyển đổi hơn 300.000 phương tiện chạy xăng sang xe điện.

Hãng thông tấn quốc gia Congo (ACP) đánh giá Vingroup là "tập đoàn đến từ Việt Nam mang đến các dự án đầu tư quy mô lớn, có khả năng tạo việc làm cho người dân và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và CHDC Congo".

Ông Félix Tshisekedi - Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo (thứ hai từ phải sang), bà Judith Suminwa Tuluka, Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Congo (ngoài cùng bên phải) và bà Lê Thị Thu Thuỷ, Phó chủ tịch Vingroup (thứ 2 từ trái sang) trong buổi trao đổi hợp tác tại Congo. Ảnh: Presidence RDC

Trước đó, phái đoàn Vingroup cũng có buổi làm việc với Thủ tướng Judith Suminwa, người đang dẫn dắt chương trình cải cách toàn diện nhằm hiện đại hóa nền kinh tế và tăng cường thu hút đầu tư quốc tế. Tờ báo hàng đầu Congo - La Percee - đăng tải thông tin về cuộc gặp này, nhấn mạnh sự chuẩn bị cho các dự án hợp tác song phương.

Thủ tướng Judith Suminwa đánh giá cao sáng kiến hợp tác và tầm nhìn phát triển bền vững của Vingroup. Bà khẳng định các dự án do tập đoàn đề xuất hoàn toàn phù hợp với Chương trình hành động của Chính phủ, đáp ứng trực tiếp các nhu cầu về nhà ở, hạ tầng, giáo dục và việc làm của người dân.

Trang tin chính trị Beto.cd nhận xét: "Thủ tướng Judith Suminwa hoan nghênh cách tiếp cận của Vingroup và tin những dự án của họ hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của Chính phủ trong việc thu hút các đối tác đáng tin cậy". Trang tin này cũng mô tả Vingroup là "người khổng lồ của Việt Nam" mang bản lĩnh và tinh thần đổi mới đến châu Phi, đồng hành cùng chính phủ Congo trên con đường phát triển bền vững.

Tờ báo hàng đầu của Congo - La Percee đăng tải thông tin buổi làm việc giữa hai bên.

Trong khi đó, Le Quotidien RDC nhấn mạnh Vingroup là doanh nghiệp tiên phong của Việt Nam với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Tờ báo này cho rằng, việc ký kết giữa tập đoàn và chính quyền Kinshasa là khởi đầu cho một chuỗi các dự án tích hợp mang tầm khu vực. "Môi trường đầu tư tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang khởi sắc mạnh mẽ, phản ánh kết quả của những cải cách sâu rộng do Thủ tướng Judith Suminwa khởi xướng. Chính sự chuyển mình này đang đưa Congo trở thành điểm đến của các nhà đầu tư chiến lược quốc tế", ký giả Le Quotidien RDC viết.

Theo Le Quotidien RDC, Vingroup có đủ năng lực để đầu tư vào Congo trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, hạ tầng, giáo dục và bất động sản. Tờ báo dẫn lời Phó Chủ tịch Vingroup khẳng định mục tiêu của tập đoàn là "đồng hành cùng Chính phủ trong hành trình kiến tạo một Congo thịnh vượng".

Thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: Vingroup

Giới quan sát tại Kinshasa cũng xem Vingroup là "đối tác lý tưởng" trong bối cảnh Chính phủ Congo đang triển khai Chương trình Hành động giai đoạn 2024-2029. Chương trình này có tổng ngân sách dự kiến 92,9 tỷ USD (gần 2,4 triệu tỷ đồng), tập trung vào 6 trụ cột ưu tiên: tạo việc làm, an ninh, phát triển hạ tầng, đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao hiệu quả quản trị công, bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Judith Suminwa cho biết chương trình sẽ được huy động từ cả nguồn lực nhà nước và tư nhân, mở ra không gian hợp tác cho các đối tác quốc tế uy tín.

Truyền thông Congo kỳ vọng sự hiện diện của những doanh nghiệp tầm cỡ như Vingroup sẽ góp phần cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho người dân, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông xanh và bất động sản. "Bằng cách phát triển các lĩnh vực hoạt động ở Congo, Vingroup sẽ tạo ra việc làm, bảo vệ sức mua của người tiêu dùng, góp phần đa dạng hóa nền kinh tế và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản", trang Présidence.cd nhận định.

Thanh Thư