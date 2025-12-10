Truyền thông châu Á bất ngờ khi Campuchia bỏ giải

Nhiều tờ báo ở châu Á như South China Morning Post hay Siam Sport tỏ ra bất ngờ vì Campuchia rút toàn bộ VĐV về nước, một ngày sau khi dự lễ khai mạc SEA Games 33.

Do xung đột biên giới với Thái Lan, Campuchia chỉ đăng ký tham dự 12 môn ở SEA Games, thay vì 21 như kế hoạch ban đầu. Hôm 8/12, đội tuyển bơi, taekwondo và ju-jitsu của họ vẫn đến Thái Lan, rồi tham gia lễ thượng cờ chiều cùng ngày. Tối qua, Campuchia vẫn cử một số thành viên tham gia lễ khai mạc tại sân Rajamangala, Bangkok.

Tuy nhiên, sáng 10/12, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC), ông Vath Chamroeun đã gửi thư thông báo rút toàn bộ VĐV về nước. Dù biết động thái này có thể gây ra nhiều điều bất tiện cho Đại hội, ông cho rằng không thể làm khác vì căng thẳng chính trị leo thang giữa Campuchia và Thái Lan, cũng như sức ép từ gia đình các VĐV.

Đoàn thể thao Campuchia tại lễ khai mạc SEA Games 33 tại sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan tối 9/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

"Trong động thái chưa từng có tiền lệ, Campuchia đã rút toàn bộ đoàn thể thao khỏi SEA Games tại Thái Lan", báo Hong Kong South China Morning Post viết trưa nay. "Nguyên do là những quan ngại về an ninh trong bối cảnh các cuộc đụng độ biên giới giữa hai nước láng giềng tái diễn. Hành động bất thường này diễn ra không lâu sau khi đoàn thể thao Campuchia dự lễ khai mạc tại Bangkok tối 9/12".

Báo Thái Lan Siam Sport thì viết rằng họ "sốc" khi nhận được thông tin. 137 thành viên Campuchia ở Thái Lan, trong đó có 110 VĐV sẽ về nước mà không thi đấu bất cứ môn nào như kế hoạch.

Theo báo CNA có trụ sở ở Singapore, Campuchia lo ngại các VĐV có thể bị đặt vào nguy hiểm nếu căng thẳng leo thang giữa ở biên giới. Gia đình VĐV đã yêu cầu đưa con em họ về nước "ngay khi có thể".

Trưởng đoàn thể thao Thái Lan, ông Thana Chaiprasit cho biết ông hiểu những lo lắng của người đồng cấp Campuchia, theo Nation Thailand. Ông giải thích rằng chính phủ và Ủy ban Olympic Campuchia đã chịu áp lực rất lớn từ phụ huynh của các VĐV. Họ đã gọi điện suốt ngày yêu cầu đưa con em họ về nước sau khi có báo cáo về các cuộc giao tranh dữ dội ở biên giới.

Ông nói thêm những lo ngại cũng bị thổi phồng bởi căng thẳng chính trị. Trong đó có những cáo buộc rằng các binh sĩ Campuchia bị bắt trong các cuộc đụng độ vẫn đang bị giam giữ và chưa được thả. Điều này khiến gia đình các VĐV sợ con cái đang thi đấu tại Thái Lan có thể bị hại, hoặc thậm chí bị bắt làm con tin.

Thana nói ông thông cảm với những lo ngại đó, ngay cả khi Thái Lan tiếp tục đảm bảo an toàn cho tất cả VĐV và duy trì cam kết giữ vững tinh thần hữu nghị và đoàn kết tại đại hội.

Theo Reuters, hàng trăm nghìn người đã phải sơ tán do các cuộc đấu pháo dữ dội từ cả hai phía và các cuộc không kích của máy bay chiến đấu Thái Lan. Các quan chức nói ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 88 người bị thương trong các cuộc đụng độ tuần này.

Quyết định của Campuchia sẽ khiến ban tổ chức phải điều chỉnh lịch đấu các môn liên quan. Có những môn sẽ chỉ còn hai nước tham dự, nhưng vẫn được tổ chức để tranh HC vàng.

Hoàng An tổng hợp