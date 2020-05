Truyền thông Brazil tẩy chay Tổng thống

4 cơ quan truyền thông lớn nhất Brazil rút phóng viên đưa tin từ dinh Tổng thống do bị người ủng hộ của Bolsonaro quấy rối.

Organizacoes Globo, chủ sở hữu mạng lưới truyền hình lớn nhất Brazil TV Globo, các tờ báo O Globo và Valor Economico, cùng với ba cơ quan truyền thống lớn khác TV Bandeirantes, nhật báo Folha de S.Paulo và Estado de S.Paulo đã quyết định ngừng đưa tin từ Dinh Alvorada, nơi ở chính thức của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

Họ giải thích quyết định này là do nhà chức trách không có các biện pháp an ninh bảo vệ các phóng viên tác nghiệp trước các hành động hạch sách, quấy rối của người ủng hộ Tổng thống Bolsonaro.

Bolsonaro có thói quen dừng lại trước lối vào Dinh Alvorada để trò chuyện với những người ủng hộ ông, chụp ảnh tự sướng với họ và trả lời phỏng vấn phóng viên. Tuy nhiên, những người ủng hộ Bolsonaro tập trung tại cổng vào Dinh Alvorada gần đây thường xuyên công kích các nhà báo.

Đầu tuần này, khoảng 60 người ủng hộ Bolsonrao đã la hét với các phóng viên đang tác nghiệp, tuyên bố họ là những "kẻ dối trá" và "cặn bã".

Tổng thống Brazil Bolsonaro cầm một tờ Folha de S.Paulo tại Dinh Alvorada, hôm 5/5. Ảnh: Reuters.

Các cuộc tấn công nhằm vào phóng viên Brazil gia tăng khi Bolsonaro đang vấp phải những chỉ trích về cách ứng phó cuộc khủng hoảng Covid-19, đại dịch đã khiến hơn 20.000 người Brazil thiệt mạng và tê liệt nền kinh tế nước này. Bolsonaro cũng đang bị điều tra vì cáo buộc can thiệp vào lực lượng thực thi pháp luật.

Những người ủng hộ ông cho rằng truyền thông là một phần trong âm mưu "hất cẳng" Tổng thống cánh hữu. Hồi đầu tháng, một trong những người biểu tình ủng hộ Bolsonaro ở Brasilia đã tức giận đẩy một phóng viên ảnh khỏi thang rồi đánh đấm vào người anh này.

Tờ Folha của Brazil tuyên bố họ sẽ chỉ cử phóng viên đến đưa tin một khi chính quyền Bolsonaro có các biện pháp đảm bảo an ninh cho các nhà báo. Tờ Globo cũng đưa ra tuyên bố tương tự trong văn bản gửi Augusto Heleno, cố vấn an ninh quốc gia của Bolsonrao. Tuy nhiên, văn phòng Heleno tuyên bố họ thường xuyên kiểm tra tình hình và đã thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ an ninh.

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19 kể từ khi dịch bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào tháng 12/2019, khiến 5,7 triệu người nhiễm và hơn 352.000 người chết. Brazil hiện là vùng dịch lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ, với hơn 394.000 ca nhiễm và hơn 24.000 ca tử vong.

Mai Lâm (Theo Reuters)