Truyền ối vào bụng mẹ cứu thai nhi 25 tuần tuổi

Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ can thiệp truyền ối cứu thai nhi 25 tuần tuổi bị chậm tăng trưởng và thiểu ối trong bụng mẹ.

Đây là ca thứ 5 áp dụng kỹ thuật này tại viện.

Thai phụ 26 tuổi, mang thai lần đầu, nhập viện trong tình trạng thai có nguy cơ cao dẫn đến suy thai hoặc thai lưu. Sau hội chẩn, bác sĩ quyết định truyền dung dịch đẳng trương vô khuẩn vào buồng ối để bổ sung dịch thiếu hụt, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đánh giá bất thường nhiễm sắc thể, di truyền và nhiễm trùng bào thai.

Các y bác sĩ truyền ối cho thai nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 12/9, ThS.BS.CK2 Nguyễn Thái Hoàng, Trưởng Khoa Hậu phẫu, cho biết để làm chủ kỹ thuật này, năm 2024 bệnh viện đã cử êkíp đi đào tạo chuyên sâu và đầu tư trang thiết bị hiện đại. Thành công không chỉ mang lại cơ hội sống cho nhiều thai nhi nguy cơ cao mà còn đánh dấu bước tiến mới của y học sản khoa tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Nước ối là "ngôi nhà" thiết yếu giúp thai nhi phát triển. Thiếu ối khiến trẻ dễ bị chèn ép, ảnh hưởng phổi, tiêu hóa và cơ xương. Truyền ối giúp cải thiện môi trường sống, giảm rủi ro suy thai, kéo dài thai kỳ và tạo thêm thời gian để thai nhi trưởng thành.

Lê Phương