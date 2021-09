Truyền hình MyTV tri ân khách hàng dịp sinh nhật 12 năm

Truyền hình MyTV tặng khách hàng chùm phim bom tấn, phim Hollywood và phim Việt chiếu rạp trị giá 500.000 đồng trong tuần lễ sinh nhật, từ ngày 22-30/9.

Nhân kỷ niệm sinh nhật 12 năm có mặt trên thị trường truyền hình trả tiền (9/2009 đến 9/2021), MyTV dành ưu đãi tri ân cho khách hàng thân thiết. Theo đó, khán giả MyTV sẽ không thể bỏ lỡ "Tiệc phim 0 đồng" với những thước phim đang nổi trên thị trường điện ảnh.

Trong đó, phim Bố già (tựa Anh: Dad, I'm Sorry) - tác phẩm đang được ghi nhận là phim Việt chiếu rạp có doanh thu cao nhất thời đại tại Việt Nam. Kiều và Em là của em là bộ đôi kế tiếp nằm trong top phim Việt chiếu rạp phát hành gần nhất, sẽ ra mắt khán giả trong dịp này.

Bên cạnh đó là hàng loạt bom tấn từ các hãng nổi tiếng thế giới như: Cách ly xã hội (Land), Tình bạn diệu kỳ (Here Tody) của hãng Universal; Màu đỏ anh đào (Cherry), Kỳ nghỉ nhớ đời (Golden Holiday), Riam: Nữ quái nổi loạn (Riam: Fighting Angel) của Rain Film. Với Riam: Nữ quái nổi loạn (Riam: Fighting Angel), đây là bộ phim đang nằm trong danh sách phim chiếu rạp phát hành gần nhất của điện ảnh Thái Lan. Phim có sự tham gia của "bông hồng lai" Thái Lan Ranee Campen.

Kiều là phim Việt chiếu rạp mới phát hành gần đây.

Bên cạnh đó, với thang điểm IMDB cao, đa dạng chủ đề từ hành động, hài, đến tâm lý và gia đình, những bộ phim dưới đây sẽ thỏa mãn "gu" xem phim của khán giả. Có thể kể đến là tác phẩm hành động Hollywood Người nhện xa nhà (Spider-Man: Far from Home), phim tâm lý Cô gái trẻ hứa hẹn (Promising Young Woman), phim hài chiếu rạp Sở thú thoát ế (Secret Zoo).

Khán giả còn được tận hưởng những bộ phim hoạt hình giải trí gia đình nhẹ nhàng và ý nghĩa: Truy tìm phép thuật (Onward) của Disney; Vì sao đưa bạn tới (Jungle Beat the Movie), Khủng long ăn chay (My Tyrano: Together, Forever).

Cùng sự kiện 12 năm ra mắt thị trường, Truyền hình MyTV nhân 3 phần thưởng cho khán giả trong số đặc biệt của Dare You - Bạn có dám?

Đại diện Truyền hình MyTV cho biết, thời gian qua, dịch vụ đã nhanh chóng tiếp cận trào lưu gameshow tương tác với format khác lạ. Trong đó, Dare You là một trong những chương trình thu hút rất khán giả của MyTV. Gameshow có dàn khách mời là người nổi tiếng, nghệ sĩ, nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, Tiktoker Việt... Chương trình còn thu hút bởi các game tương tác thú vị, dễ chơi dễ trúng và kho phần thưởng hấp dẫn.

Số đặc biệt của Dare You sẽ phát sóng ngày 28/9, nhân kỷ niệm sinh nhật MyTV 12 năm. Trong số đặc biệt, giá trị giải thưởng sẽ tăng gấp 3 lần so với các số phát sóng hàng tuần. Cơ cấu giải thưởng gồm 5 giải đặc biệt, mỗi giải một bộ son cao cấp Nhật Bản (trị giá 1,7 triệu đồng mỗi bộ). Cùng với đó là các giải tiền mặt, vô số giải thẻ cào để đảm bảo người chơi nào cũng có quà khi tham gia.

Ngoài ưu đãi kể trên, Truyền hình MyTV còn dành tặng khán giả hàng nghìn giờ giải trí miễn phí, chất lượng với kho phim Hollywood, phim bộ mới và album âm nhạc thịnh hành. Cùng với đó là dàn TVshow được khách hàng yêu thích.

Không chỉ dành riêng ưu đãi cho khách hàng hiện hữu, Truyền hình MyTV còn dành chương trình khuyến mãi cho các khách hàng mới. Cụ thể, chương trình khuyến mại "Thanh toán MyTV - Nhận ngay ưu đãi" dành cho khách hàng đăng ký mới hoặc gia hạn gói cước ứng dụng MyTV. Khi thanh toán qua ví điện tử VNPT Pay, khách hàng sẽ được hoàn tiền 50% (tối đa 50.000 đồng)vào tài khoản ví VNPT Pay.

Với người hâm mộ thể thao, truyền hình MyTV triển khai gói K+, dành cho khách hàng đang sử dụng combo Internet FiberVNN và Truyền hình MyTV của VNPT. Khách hàng sẽ được giảm ngay 50% cước phí tháng đầu khi mua gói K+ vào các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần (từ nay đến hết 30/9).

Độc giả có thể tải ứng dụng trải nghiệm MyTV trên Smartphone hoặc tablet tại đây. Truyền hình MyTV còn có chương trình khuyến mại mua gói và thanh toán bằng ví VNPT Pay đang được hoàn 50% vào tài khoản ví.

