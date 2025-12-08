Truyền hình K+ dừng phát sóng sau 16 năm

Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) sẽ dừng cung cấp dịch vụ truyền trả tiền dưới thương hiệu K+ từ 1/1/2026.

VSTV vừa công bố thông tin này ngày 8/12. Theo thông báo của đơn vị này, khách hàng sử dụng đầu thu và chảo K+ vẫn có thể xem 10 kênh của VTV và các kênh truyền hình địa phương khác phát miễn phí trên vệ tinh

Với các thuê bao đã trả phí đến sau ngày 31/12/2025, khách hàng có thể yêu cầu hoàn tiền tại website của K+. VSTV khẳng định sẽ hoàn tất xác nhận và thanh toán trong tháng 1/2026.

Thông báo này được VSTV đưa ra sau khi FPT Play công bố trở thành đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh giai đoạn 2026-2031 tại Việt Nam. Bản quyền có hiệu lực từ giữa mùa 2025-2026 đến hết mùa 2030-2031.

Thông báo dừng phát sóng từ ngày 1/1/2026 của truyền hình K+.

"Hơn 16 năm qua, K+ đã trở thành một phần ký ức đẹp trong lòng người dân Việt Nam. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý khách", VSTV nêu trong thông báo.

Thành lập năm 2009 dưới mô hình liên doanh giữa VTVcab và Canal+ (Pháp), VSTV là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền qua vệ tinh, sở hữu bản quyền giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của vận hành truyền hình K+ chìm trong khó khăn. VSTV từng cho biết luôn phải hoạt động trong tình trạng thiếu vốn (vốn góp ban đầu chưa được một nửa so với tổng nhu cầu). Vì vậy, VSTV hoạt động chủ yếu dựa vào vốn vay nên chi phí tài chính lớn.

Năm 2013, phần vốn của VTVcab được chuyển giao về VTV. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 20,1 triệu USD, trong đó VTV nắm 51%, Canal+ sở hữu phần còn lại. Đài truyền hình Việt Nam cũng từng lên kế hoạch thoái bớt vốn tại K+ nhưng bất thành.

Trước khi dừng phát sóng, hệ thống của K+ gồm các kênh chuyên về thể thao như K+Sport1, K+Sport2, giải trí như K+Cine, K+Life và kênh thiếu nhi K+Kids. Ngoài Ngoại hạng Anh, VSTV cũng từng mua thêm bản quyền nhiều giải đấu thể thao hàng đầu thế giới như UFC, F1, Australian Open...

Anh Tú