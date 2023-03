Truyền 7 lít máu cứu sản phụ băng huyết

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng rất nguy kịch, hôn mê, huyết áp tụt, da xanh tái, thở bóp bóng qua nội khí quản, dùng thuốc cầm máu không đáp ứng.

Ngày 30/3, bác sĩ Hoàng Mạnh Hồng, Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, cho biết bệnh nhân bị băng huyết rất nặng, mất gần 2/3 lượng máu, trụy tim mạch, suy hô hấp cấp. Bệnh diễn biến nhanh, nguy cơ tử vong nếu không được phẫu thuật cầm máu và truyền bổ sung máu kịp thời.

Sản phụ được ê kíp phẫu phuật cắt toàn bộ tử cung, khâu cầm máu. Trong vòng 12 giờ trước, trong và sau ca mổ, bệnh nhân được truyền tổng cộng 28 đơn vị (gần 7 lít) gồm máu và các chế phẩm máu.

Đây là bệnh nhân được truyền số lượng máu cấp cứu nhiều nhất tại bệnh viện, tính đến nay.

Bệnh nhân được truyền gần 7 lít máu, thoát nguy kịch do băng huyết sau sinh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau mổ, sản phụ vẫn còn nguy kịch do sốc mất máu, rối loạn đông máu nghiêm trọng. Ống nội khí quản, sonde dạ dày và xông dẫn lưu ổ bụng đều có máu đỏ tươi. Bệnh nhân đối điện với rất nhiều nguy cơ, trong đó nguy hiểm nhất là xuất huyết não do rối loạn đông máu hoặc tổn thương tế bào não do thiếu oxy.

Bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực, đảm bảo hô hấp, tuần hoàn, truyền máu, huyết tương, sử dụng thuốc điều chỉnh rối loạn đông máu. Ngày thứ hai sau mổ, tình trạng rối loạn đông máu được cải thiện, bệnh nhân có cử động chân tay và mở mắt khi được cấu véo.

Hiện, sau 4 ngày cấp cứu và điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh táo, được rút ống nội khí quản, tự thở tốt, ngừng các thuốc vận mạch, không phải truyền bổ sung máu, sức khỏe ổn định.

Đờ tử cung là tình trạng tử cung không thể co hồi sau khi sinh nở, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến băng huyết rất nguy hiểm, đe dọa tính mạng người mẹ. Thông thường, cơ tử cung tự động thắt chặt hoặc co lại để bong nhau sau khi sinh. Quá trình co hồi này giúp siết chặt các mạch máu gắn với bánh nhau và hỗ trợ ngăn ngừa chảy máu. Trường hợp cơ tử cung co không đủ mạnh, máu vẫn liên tục chảy tự do dẫn đến sốc mất máu, rối loạn đông máu, nếu không được xử trí kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng sản phụ.

Lê Nga