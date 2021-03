Truyền 6 lít máu cứu sản phụ bị băng huyết

Nghệ AnSản phụ 39 tuổi, trú huyện Nam Đàn, bị băng huyết sau sinh, bác sĩ phải truyền 6 lít máu để cấp cứu ổn định sức khỏe.

Bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết dự kiến ít ngày nữa sản phụ xuất viện. Hơn 10 ngày trước, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An tiếp nhận sản phụ từ bệnh viện tuyến huyện. Trước đó sản phụ sinh thường bé nặng 3,8 kg thì bị vỡ tử vong, băng huyết, sốc do mất máu.

Các bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị trụy mạch, nguy cơ tử vong, quyết định mổ cấp cứu. Sản phụ được cắt tử cung, cầm máu. Bệnh nhân thuộc nhóm máu B. 25 người bao gồm các y, bác sĩ và người nhà cùng hiến máu cứu sản phụ.

Bác sĩ thăm khám cho sản phụ. Ảnh: Hoàng Yến.

Sau mổ, sản phụ tạm thời qua cơn nguy kịch, song bị rối loạn đông máu hậu phẫu phải tiếp tục truyền bù tiểu cầu, tiến sĩ Trần Minh Long, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực Ngoại khoa cho biết.

Tổng cộng sản phụ được truyền hơn 6 lít máu, tương đương thay máu 1,5 lần toàn bộ cơ thể, sau đó dần hồi phục, cai máy thở, bước đầu vận động nhẹ trên giường bệnh.

Anh Thư