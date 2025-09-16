Truyền 10 lọ huyết thanh cứu người bị rắn hổ mang cắn

Phú ThọĐang làm vườn, người phụ nữ 40 tuổi bị rắn hổ mang cắn vào ngón tay phải, nguy kịch, phải truyền 10 lọ huyết thanh kết hợp thuốc kháng sinh giải độc.

Ngày 16/9, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết sau khi bị rắn cắn vào ngón tay phải, bệnh nhân được đưa đến một số cơ sở y tế tại Lào Cai sơ cứu, sau đó chuyển tuyến. Kết quả khám xác định bệnh nhân bị sốc nhiễm độc, hoại tử mô mềm ngón tay. Các bác sĩ điều trị tích cực, truyền 10 lọ huyết thanh kháng nọc rắn, kháng sinh, SAT phòng uốn ván và hồi sức tích cực theo dõi đa cơ quan. Qua mô tả, bác sĩ xác định loài rắn cắn bệnh nhân là rắn hổ mang.

Đây là loài cực độc, chứa độc tố thần kinh gây liệt rất nhanh, có thể làm liệt cơ hô hấp, dẫn đến suy hô hấp đe dọa tính mạng chỉ trong vài giờ đầu. Trong khi đó, các biện pháp dân gian như đắp lá, uống thuốc thảo dược, dùng "hòn đá chữa rắn cắn", sừng tê giác, áp gà, hay "thuốc gia truyền" hoàn toàn không có tác dụng trung hòa nọc độc. Việc áp dụng các phương pháp này còn làm mất thời gian quý báu để bệnh nhân được điều trị đúng cách tại cơ sở y tế.

Bác sĩ Dương Đức Ngọc, Khoa Cấp cứu, cho biết mỗi loài rắn có độc tính khác nhau. Triệu chứng, tình trạng ngộ độc của nạn nhân phụ thuộc vào loài rắn, vị trí vết cắn. Cách điều trị hữu hiệu nhất là dùng huyết thanh kháng nọc độc rắn. Thời điểm sử dụng tốt nhất là 6 giờ đầu bị rắn cắn, chậm nhất trong 24 giờ.

Thời tiết mưa, ẩm là lúc các loại rắn độc xuất hiện nhiều hơn trong ruộng, vườn cây, bụi rậm khiến số lượng người bị rắn tấn công tăng lên. Bác sĩ khuyến cáo người dân khi lao động tại các khu vực đồi núi, rừng rậm nên mặc quần áo kín đáo, trang bị bảo hộ cần thiết, và trong trường hợp bị rắn cắn cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Khi bị rắn cắn, người dân cần giữ bình tĩnh, hạn chế tối đa vận động, không chạy hoặc cử động mạnh để không làm tăng nhanh quá trình tác động của nọc rắn đến các phần khác của cơ thể. Cố định chi bị cắn, giữ vị trí bị rắn cắn thấp hơn tim, tuyệt đối không rạch da, không hút nọc, không đắp lá cây, sau đó đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt. Nếu có thể, ghi nhớ hoặc chụp ảnh con rắn để bác sĩ xác định loài và chỉ định huyết thanh phù hợp.

Thúy Quỳnh