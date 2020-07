Truy vết tất cả người đến ba bệnh viện Đà Nẵng

Ngành y tế rà soát tất cả người đến/đi từ Đà Nẵng tại các tỉnh thành, đặc biệt người từng đến 3 bệnh viện Đà Nẵng, nơi ghi nhận nhiều bệnh nhân Covid-19.

"Ổ dịch lớn nhất phần lớn ở khu vực của ba bệnh viện gồm Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng. Ngành y tế đang toàn lực truy vết tất cả người đã đến ba bệnh viện này", quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cho biết chiều 30/7.

Ông Long cho biết ngành y tế đã đưa mức kích hoạt chống dịch lên cấp độ cao. Hầu hết địa phương thực hiện theo phương châm: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch nhanh.

"Tinh thần là nhanh chóng xét nghiệm nCoV trên diện rộng", ông Long nói. Người từ Đà Nẵng về địa phương có biểu hiện bệnh, đến cơ sở y tế có khả năng xét nghiệm để xét nghiệm sàng lọc nCoV, sẽ được bảo hiểm y tế trả chi phí.

Bộ Y tế 5 ngày trước đã cử một đoàn do phó giáo sư Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương dẫn đầu, vào Đà Nẵng để hỗ trợ việc xét nghiệm nCoV bằng các bộ kit xét nghiệm do Việt Nam sản xuất. Các Viện Pasteur Nha Trang, Pasteur TP HCM đã đưa các chuyên gia có kinh nghiệm về xét nghiệm, trực tiếp thực hiện xét nghiệm nCoV tại Đà Nẵng. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đưa labo xét nghiệm di động đến Đà Nẵng.

"Năng lực xét nghiệm của Đà Nẵng đã được nâng lên rất nhiều, hiện có thể xét nghiệm 7.000 mẫu bệnh phẩm một ngày", ông Long nói.

Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Viết Tuân.

Ông Long khẳng định, đối với làn sóng Covid-19 mới từ Đà Nẵng, Bộ Y tế đã quyết liệt ngay từ đầu. Ngay sau khi ghi nhận ca nhiễm cộng đồng đầu tiên, Bộ đã cử ngay 4 đoàn công tác đến Đà Nẵng gồm các chuyên gia đầu ngành, giỏi và có kinh nghiệm trong các lĩnh vực điều trị, cách ly, giám sát, xét nghiệm... Liên tục trong 6 ngày qua, các chuyên gia hàng đầu về điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đã hội chẩn trực tuyến toàn quốc 5 lần.

Đội công tác nhiều kinh nghiệm về cách ly bệnh viện, là Bệnh viện Bạch Mai, cũng được Bộ Y tế cử vào Đà Nẵng. Giám đốc viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn có mặt ở Đà Nẵng để nghiên cứu, khảo sát việc cách ly ba bệnh viện.

"Hiện có khoảng 30 giáo sư, bác sĩ, những chuyên gia hàng đầu của Bạch Mai đang cắm chốt ở Đà Nẵng, hỗ trợ điều trị về hồi sức, phòng chống nhiễm khuẩn, thận nhân tạo, điều trị, kể cả vấn đề giám sát, xét nghiệm", ông Long cho hay.

Hàng trăm sinh viên Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng và Đại học Y Dược Huế được huy động tham gia phòng, chống dịch tại Đà Nẵng,

Bộ Y tế hôm nay điều tới Đà Nẵng 10 máy thở và hỗ trợ thêm khẩu trang N95 cho các bệnh viện. Trước đó, các máy thở, máy ECMO cũng đã được Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy mang đến Đà Nẵng chi viện.

Trong đợt tái bùng phát Covid-19, đến chiều 30/7 ghi nhận tổng cộng 48 ca nhiễm cộng đồng. Bộ Y tế chiều nay ghi nhận 5 ca nhiễm nCoV ở Quảng Nam, đều là người nhà chăm sóc, thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Lê Nga