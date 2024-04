Truy tố nhóm côn đồ đuổi đánh khiến hai anh em tử vong

Hải Phòng22 người bị cáo buộc do nhận diện nhầm đã truy đuổi hai anh em Phạm Văn Tuyển và Phạm Văn Tình khiến nạn nhân đâm vào gốc cây, tử vong, song gia đình không đồng ý kết luận này.

Tại cáo trạng ra cuối tháng 3, VKNSD Hải Phòng xác định tối 18/6/2023 vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Thắng cùng hàng chục thanh niên chuẩn bị kiếm, giáo, đao tự chế vỏ chai thủy tinh để đánh nhau với một số nhóm tại tỉnh Hải Dương.

Khoảng 1h30 ngày 19/6/2023, Thắng cùng 11 người đang tập trung ở chân cầu Dinh thì thấy em Tuyển (16 tuổi, ở xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên) chở em ruột là Tình đi qua.

Hiện trường vụ hai anh em Tuyển tử vong. Ảnh: Lê Tân

Nhà chức trách cho hay nhóm Thắng nghĩ hai anh em Tuyển là thành viên một nhóm đối thủ nên đuổi đánh. Bị vụt mấy lần không trúng, anh em Tuyển vừa điều khiển xe máy bỏ chạy về phía địa bàn xã Quảng Thanh vừa hô "không phải em". Nhóm Thắng vẫn đuổi theo.

Khi đến khu vực đường liên xã thuộc thôn 2, xã Quảng Thanh, xe do Tuyển điều khiển đâm vào gốc cây bên phải đường. Nhóm côn đồ vứt hung khí tháo chạy, bỏ mặc anh em Tuyển tử vong do đa chấn thương.

Nhà chức trách ban đầu nhận định nguyên nhân có thể do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tại hiện trường, công an phát hiện nhiều hung khí, dấu vết va chạm của xe máy và gốc cây ven đường có nhiều dấu vết bất thường. Khi rà soát camera an ninh ở quanh hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận tại hiện trường trước thời điểm phát hiện thi thể có nhóm thanh niên phóng xe máy tốc độ cao.

Công an Hải Phòng sau đó xác định có 22 người liên quan vụ án, trong đó hai người đang bỏ trốn.

Ngày 26/3, VKSND Hải Phòng truy tố tội Vũ Xuân Thắng và 10 người về tội Giết người, theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. 9 người còn lại tội Gây rối trật tự công cộng, theo Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Về nội dung của cáo trạng, ông Phặm Văn Toản, bố của hai nạn nhân, cho biết gia đình không đồng ý với kết luận hai con chết do đâm vào gốc cây. "Với dấu vết hiện trường, vết thương trên cơ thể, hai con tôi nhiều khả năng bị đánh trọng thương rồi hung thủ tạo hiện trường giả", ông Toản nói.

Ông Toản yêu cầu gia đình các bị can đền bù tổn thất tinh thần và chi phí mai táng là 2 tỷ đồng. Hiện nay, 8 gia đình bị can đã đến nhà ông Toản bồi thường gần 300 triệu đồng.

Do gia đình khó khăn, ngoài giờ học, hai anh em Tuyển đi làm phục vụ ở quán ốc tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, cách nhà khoảng 5 km. Vụ án xảy ra khi hai anh em trên đường đi làm về trong đêm.

Lê Tân